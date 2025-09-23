Política

Em Nova York
Notícia

Soberania, meio ambiente, comércio internacional, conflitos: o que Lula deve abordar em discurso na Assembleia Geral da ONU

Tradicionalmente, o representante brasileiro é o primeiro a discursar aos outros líderes mundiais presentes no fórum

Mathias Boni

