Soberania, meio ambiente, comércio internacional, conflitos: o que Lula deve abordar em discurso na Assembleia Geral da ONU

Pronunciamento de Lula deve começar às 10h. Timothy A. Clary / AFP

Ocorre ao longo desta semana, em Nova York, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). O principal fórum de debate entre os países do mundo chega à 80ª edição, marcando também os 80 anos da fundação da entidade, em 1945, após o fim da Segunda Guerra Mundial.

Tradicionalmente, o representante brasileiro faz o discurso inaugural do chamado Debate Geral, reunião de chefes de Estado no início da assembleia na qual os líderes mundiais fazem declarações apresentando suas posições e prioridades diante dos principais desafios globais do momento. Dessa forma, a tarefa ficará mais uma vez para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que faz nesta terça-feira (23), por volta das 10h, seu nono discurso na Assembleia Geral — em 2005 e 2010, apesar de estar exercendo a presidência da República, Lula não compareceu.

A professora de direito internacional e relações internacionais da UFRGS Tatiana Squeff considera "muito simbólica" a posição do Brasil como responsável pelo discurso de abertura na Assembleia Geral da ONU.

— Remete aos primórdios das atividades da ONU, à importância da diplomacia brasileira na formação da própria organização, e mantém em destaque a relevância histórica da política externa do país, dando ao representante brasileiro a oportunidade de, a partir de sua fala, dar o tom inicial dos debates entre as 193 nações filiadas à ONU — analisa.

Pontos que devem aparecer no discurso de Lula

Soberania

Um dos assuntos que deve aparecer com mais força no discurso do presidente brasileiro é uma defesa da soberania das nações. Recentemente, o tema foi pauta de manifestações de Lula tanto no 7 de Setembro quanto no artigo que ele escreveu para o The New York Times há cerca de 10 dias.

— Lula pode falar diretamente da soberania do Brasil, citando recentes tentativas externas de intervenção, ou pode falar de forma mais geral, abordando o direito de autodeterminação das nações e a necessidade de proteção da soberania e da democracia no globo. Nessa esteira, o presidente brasileiro também poderá destacar a independência dos poderes no Brasil e a força da democracia brasileira, principalmente após os ataques de 8 de Janeiro e o julgamento no STF, e a própria tentativa de regulamentação das big techs, que vem sofrendo resistência — afirma Fabricio Pontin, professor de Direito e Relações Internacionais da Unilasalle.

Multilateralismo

Em sua fala, Lula também deverá comentar o momento atual do multilateralismo no mundo. Apesar de defender uma reforma no Conselho de Segurança da ONU, o presidente brasileiro é um defensor histórico desta agenda, que é seguidamente atacada por Donald Trump.

— Lula deve reforçar a necessidade de a ONU ser preservada, conservada, financiada, porque a instituição atualmente se encontra fortemente pressionada, sobretudo pelos Estados Unidos. Imagino que ele reforce a autoridade institucional da ONU e fale da necessidade de um compromisso das nações com o multilateralismo. Lula deve transmitir mensagens, mesmo que cifradas, a Donald Trump e a todos aqueles que defendem uma visão de mundo extremista e contrária ao multilateralismo e à cooperação entre os países — argumenta Dawisson Belém Lopes, professor de política internacional na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Comércio internacional

Um tema que se relaciona com a atual crise do multilateralismo e também deve ser abordado por Lula é o comércio exterior, inserido em um contexto de guerra comercial direta entre Estados Unidos e China e da agressiva política tarifária que vem sendo imposta pelos norte-americanos às nações. O tarifaço ao Brasil, um dos mais altos impostos por Trump, entrou em vigor no início de agosto.

— Lula deve fazer referência ao tarifaço, provavelmente comentando a necessidade de os países cooperarem entre si e não engajarem em guerras comerciais, e também não aplicarem políticas comerciais desleais. No caso do Brasil, o tarifaço também se relaciona a uma questão de soberania nacional, já que as causas para a imposição da medida também estão ligadas a fatores políticos internos do país, como mencionado por Trump — ressalta a professora Tatiana Squeff.

Conflitos

Outro assunto ligado à crise do multilateralismo e que também deverá aparecer no discurso de Lula se refere aos principais conflitos internacionais atuais, como os que ocorrem em Gaza e na Ucrânia.

— Falando da crise do multilateralismo e da necessidade de se preservar a soberania e a democracia no mundo, Lula vai falar também dos grandes conflitos internacionais. Deve falar das guerras na Ucrânia e em Gaza, da posição do Brasil em busca da paz, e deve mencionar também outros conflitos, como na África e em outras regiões do planeta, não destacando apenas o Hemisfério Norte — observa o professor Dawisson Belém Lopes.

Meio Ambiente

Outro tema que provavelmente receberá destaque no discurso de Lula será a proteção ao meio ambiente e o enfrentamento à crise climática. Em novembro, o Brasil sediará a COP deste ano, conferência que debate as mudanças do clima no planeta.

— O Brasil receberá em novembro a COP, que será realizada na região amazônica, o que também é simbólico. A crise do clima segue avançando no planeta, e o próprio Acordo de Paris completa uma década neste ano, o que reforça a urgência da pauta — acrescenta Tatiana Squeff.

Trump fala na sequência

O representante dos Estados Unidos é o segundo a discursar na Assembleia Geral, em razão de o país sediar a instalação da Organização das Nações Unidas. Isso significa que, neste ano, Donald Trump sucederá Lula no púlpito da ONU.

A assembleia deste ano ocorre em meio a um dos piores momentos da relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos na história. Além disso, a fala de Trump deve contrapor alguns dos pontos defendidos por Lula em sua manifestação.

— Trump deve falar de como as organizações globalistas tentam corromper a ordem mundial e como um suposto radicalismo de esquerda é perigoso, talvez mencionando ainda diretamente o assassinato de Charlie Kirk, cujo velório ocorreu no domingo (21). Ele também deve falar sobre a necessidade de proteção da liberdade de expressão a nível global, e, em relação aos conflitos, deve tentar se posicionar como um possível arquiteto da paz entre Rússia e Ucrânia, dando menos destaque para o conflito em Gaza — destaca o professor Fabricio Pontin.

Assembleia Geral da ONU ocorre na sede da organização em Nova York. DANIEL SLIM / AFP

Outras agendas de Lula nos EUA

O presidente Lula desembarcou nos Estados Unidos no domingo. Segundo o Itamaraty, o brasileiro manterá encontros com o secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, e com chefes de Estado e de governo de outras nações, além de participar de outras agendas.

Na segunda-feira (22), Lula participou da segunda sessão da Conferência Internacional de Alto Nível para a Resolução Pacífica da Questão Palestina e a Implementação da Solução de Dois Estados, convocada por França e Arábia Saudita. Nos últimos dias, diversos países fizeram reconhecimento formal do Estado Palestino.

Nesta terça-feira, além de discursar aos líderes mundiais, Lula deverá participar de um evento sobre ação climática, voltado a impulsionar a mobilização internacional e estimular a apresentação de novas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) rumo à COP30. Também na pauta ambiental, o presidente deve apresentar o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), iniciativa brasileira que propõe um modelo inovador de financiamento para a conservação desse tipo de ecossistema.