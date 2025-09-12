Política

STF

"Só visão descolada da realidade encontrará neste julgamento posição política", diz Barroso

Presidente da Corte fez um breve discurso após a decisão da Primeira Turma do STF de condenar Bolsonaro e outros sete réus

Estadão Conteúdo

Gabriel Hirabahasi, Lavínia Kaucz e Pepita Ortega

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS