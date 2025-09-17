Política

"Visita humanitária"

Senadores brasileiros vão à Itália visitar Carla Zambelli, presa em Roma

Eduardo Girão, Damares Alves e Magno Malta embarcam na quarta-feira a fim de prestar solidariedade à parlamentar. Deputada federal foi detida em julho e aguarda extradição ao Brasil

Estadão Conteúdo

Raisa Toledo

