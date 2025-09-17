Senadores brasileiros vão à Itália visitar Carla Zambelli, presa em Roma

Processo de cassação do mandato de Zambelli como deputada federal tramita na Câmara. Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

Os senadores Eduardo Girão (Novo-CE), Damares Alves (Republicanos-DF) e Magno Malta (PL-ES) viajarão para a Itália nesta quarta-feira (17), onde irão visitar a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). A parlamentar está presa desde julho no Complexo Penitenciário de Rebibbia, em Roma.

De acordo com a assessoria de Girão, a "visita humanitária" tem como finalidade "acompanhar de perto sua situação e prestar solidariedade". O grupo retorna ao Brasil no domingo (21).

Os senadores também planejam encontros com parlamentares italianos. A intenção, segundo comunicado, é promover "interlocução com autoridades italianas competentes, reforçando a importância de que a deputada possa responder ao processo em liberdade".

Segundo a assessoria, as despesas da viagem, como passagens e hospedagem, serão "integralmente custeadas" pelos três parlamentares, sem custos para o Senado Federal.

Situação de Zambelli

A parlamentar aguarda o processo de extradição para o Brasil. No fim do mês passado, a Justiça da Itália decidiu mantê-la presa durante o trâmite.

A defesa da deputada alegava questões de saúde e pedia que ela pudesse aguardar a decisão em liberdade. Em agosto, quando já estava detida na Itália, ela foi condenada mais uma vez pelo Supremo, por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal.

Às vésperas do segundo turno das eleições de 2022, Zambelli perseguiu um homem no bairro Jardins, em São Paulo, empunhando uma arma. Seu processo de extradição pode durar de um ano e meio a dois anos.

Em paralelo, o processo de cassação de seu mandato tramita na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados. Depois, deve passar pelo plenário da Casa. Na atual fase, a CCJ ouve testemunhas indicadas por Zambelli.