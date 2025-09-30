- O plenário do Senado vota nesta terça-feira (30) o projeto de lei complementar que regulamenta a segunda parte da Reforma Tributária
- O projeto define regras para os tributos criados pela reforma: o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que vai substituir o ICMS nos Estados e o Imposto Sobre Serviços (ISS) nos municípios; e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que terá abrangência federal.
- O projeto regulamenta pontos como a distribuição da arrecadação, fiscalização, financiamento, créditos e desoneração, além de instituir o Comitê Gestor do IBS.
- O texto recebeu 517 emendas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O relator, senador Eduardo Braga (MDB-AM), apresentou um substitutivo (texto alternativo) ao texto proveniente da Câmara dos Deputados.
- Senadores discutem e votam os destaques do texto.
Direto do plenário
Notícia
Senado vota a segunda parte da regulamentação da Reforma Tributária; acompanhe ao vivo
Matéria passou pelo crivo da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa em 17 de setembro