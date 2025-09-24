Política

Emenda
Notícia

Senado prepara arquivamento da PEC da Blindagem, enquanto centrão e bolsonaristas tentam salvar texto

Proposta está na pauta desta quarta da Comissão de Constituição e Justiça. Relator apresentou parecer contrário ao texto

Fábio Schaffner

