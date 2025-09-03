Política

Com 50 votos a 24
Notícia

Senado aprova projeto que altera Lei da Ficha Limpa e unifica prazo para inelegibilidade em oito anos

Atualmente, os oito anos começam a contar após o fim do mandato, o que pode estender o prazo para mais de 15 anos. Projeto aprovado antecipa o início da contagem para a condenação ou a renúncia

Agência Senado

