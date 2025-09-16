Política

Câmara dos Deputados

Sem citar anistia, Motta diz que se reunirá com líderes para deliberar urgência dos "projetos que tratam do acontecido em 8 de Janeiro"

Presidente da Casa pautou ainda votação da PEC das Blindagem e a MP da tarifa social da energia elétrica

Estadão Conteúdo

Pepita Ortega

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS