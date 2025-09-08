Segunda turma do STF forma maioria para absolver prefeito de Canoas de acusação de improbidade

Airton Souza havia sido condenado em 2018. Bruna Ourique / Divulgação CMC

A segunda turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para absolver o prefeito de Canoas, Airton Souza (PL), da acusação de improbidade administrativa. O político tentava desde 2018 reverter a condenação em primeira instância no processo.

O caso está sendo julgado no plenário virtual do Supremo. O relator Edson Fachin havia votado pela manutenção da condenação. No entanto, André Mendonça abriu divergência e votou pela absolvição, sendo acompanhado por Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Nunes Marques ainda não registrou voto.

O resultado parcial é suficiente para garantir maioria na turma em favor de Airton.

Ao avaliar o recurso da defesa, Mendonça considerou a mudança na Lei de Improbidade, datada de 2021, que exige constatação de dolo específico para a condenação de agentes públicos.

"Todavia, na dicção vigente da Lei de Improbidade Administrativa, a conduta de agir 'sem qualquer respaldo técnico, de forma aventureira ou imprudente', à míngua de efetiva demonstração do dolo específico, não consubstancia ato de improbidade administrativa", escreveu o ministro, no voto.

Cadeira garantida

A vitória no julgamento afasta a possibilidade de perda do cargo de prefeito, aventada por adversários de Airton em caso de manutenção da condenação.

A sentença condenatória previa o ressarcimento dos danos causados e a perda da função pública. Como Airton não ocupa o mesmo cargo de quando cometeu o ilícito, o tema era alvo de controvérsia jurídica, com incerteza sobre as consequências de eventual derrota.

Entenda o caso

Airton Souza havia sido condenado em primeira e segunda instâncias por improbidade administrativa por decisões tomadas entre 2007 e 2008 no cargo de diretor-presidente da Companhia de Indústrias Eletroquímicas (Ciel), empresa que, à época, era subsidiária da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan).

Na época, a empresa lançou uma licitação para a compra de 2 mil toneladas de hidróxido de alumínio, matéria-prima de um composto utilizado no tratamento de água. O certame foi revogado e, meses depois, um novo edital foi aberto, com valores mais altos do que o previsto na primeira disputa.

Conforme denúncia do Ministério Público, o ato gerou gerou prejuízo aos cofres da companhia pública.