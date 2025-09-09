"Se o julgamento for jurídico, ele será absolvido", diz advogado de Bolsonaro antes da abertura de sessão no STF

Advogados de Bolsonaro, Paulo Bueno na chegada ao STF. Rosinei Coutinho / STF / Divulgação

Com a expectativa de um voto contundente já na largada dos trabalhos, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal retomou às 9h11min desta terça-feira (9) o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no processo da trama golpista.

Relator do processo e principal alvo dos ataques verbais de Bolsonaro nos últimos anos, o ministro Alexandre de Moraes é o primeiro a falar.

Sem a presença do ex-presidente e do principal patrono de sua defesa, o criminalista Celso Vilardi, a sessão mais uma vez teve início com boa parte das poltronas esvaziada. Nenhum dos outros sete réus compareceu.

Leia Mais Julgamento de Bolsonaro e réus da trama golpista: acompanhe ao vivo os votos dos ministros do STF

Um dos advogados de Bolsonaro, Paulo Bueno chegou às 8h30min e tirou do bolso do paletó um crucifixo de prata antes de passar pelo segundo detector de metais. Ele sentou-se na primeira fileira, no extremo oposto às poltronas ocupadas pelos quatro defensores do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, delator da trama golpista.

Questionado por GZH sobre a expectativa ante o voto de Moraes, Bueno foi lacônico:

— Se o julgamento for jurídico, ele (Bolsonaro) será absolvido. Confio na Justiça.

Leia Mais A razão para a nova ausência de Bolsonaro no STF

Antes do começo da sessão, Bueno conversou com o deputado federal Luciano Zucco (PL-RS), aliado incondicional de Bolsonaro. Zucco sentou na última fileira, espaço reservado para os parlamentares.

Ao lado dele, sucederam-se quatro deputados de esquerda: Rogério Correia (PT-MG), Ivan Valente (PSOL-SP), Talíria Perrone (PSOL-RJ) e Jandira Feghali (PCdoB-RJ).

Como aumentou o número de jornalistas interessados na cobertura, o STF somou outras duas fileiras de cadeiras às quatro já existentes na semana passada, destinadas à imprensa. Cães farejadores, drones e dezenas de agentes armados reforçam a segurança na área externa.