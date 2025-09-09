Política

Trama golpista
Notícia

"Se o julgamento for jurídico, ele será absolvido", diz advogado de Bolsonaro antes da abertura de sessão no STF

Primeira Turma retomou às 9h11min desta terça-feira o julgamento do ex-presidente e de outros sete réus; nenhum dos acusados compareceu ao plenário

Fábio Schaffner

de Brasília

