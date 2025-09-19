Saiba quem é Paulinho da Força, deputado escolhido relator do projeto de anistia

Paulinho da Força é presidente nacional do Solidariedade. Marcelo Camargo / Agência Brasil

O deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força (Solidariedade-SP), foi escolhido relator do projeto de anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), na manhã de quinta-feira (18).

Paulinho da Força, 69 anos, é uma liderança sindical e o presidente nacional do Solidariedade, e está em seu quinto mandato consecutivo na Câmara. Ao lado de Motta, ele é um dos integrantes da Casa que tem dialogado com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a anistia.

Natural do Paraná, estabeleceu-se em São Paulo aos 20 anos, onde iniciou sua trajetória no movimento sindical, atuando no Sindicato dos Metalúrgicos. Em 1991, foi um dos fundadores da Força Sindical, central que reúne diversas categorias profissionais que se tornou uma das principais do país, chegando a rivalizar com a CUT. Atuou como metalúrgico e se formou como inspetor de qualidade.

Atualmente ocupa o cargo de presidente licenciado da Força Sindical e é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes.

Paulinho da Força é casado e tem cinco filhos.

Carreira política

Paulinho da Força filiou-se ao PT em 1980, mas sua trajetória política o levou a diferentes partidos, como o PDT e o PTB. Ele ajudou a fundar o partido Solidariedade, do qual é presidente nacional.

Em 2022, ele apoiou a candidatura de Lula, mas, ao longo do governo, passou a criticar o atual presidente, citando, por exemplo, o roubo do INSS e a escolha de Alexandre Padilha para a pasta da Saúde. Em fevereiro, Paulinho declarou que não votaria mais em Lula e que gostaria de "construir uma candidatura mais ao centro" nas próximas eleições.

Mais recentemente, se aproximou cada vez mais do Centrão. Ao anunciar a escolha do deputado como relator da anistia, Motta disse ter certeza que o parlamentar “conduzirá as discussões do tema com o equilíbrio necessário”.

Os dois gravaram um vídeo, publicado nas redes sociais, em que Paulinho agradece a confiança do presidente da Casa e de líderes de partidos do Centrão e afirma: “Vou fazer de tudo para que a gente possa sair dessa história com o país pacificado”.

Polêmicas

Ao longo da trajetória política, Paulo Pereira da Silva foi alvo de investigações em operações como a Lava-Jato e a Santa Tereza, esta última relacionada a supostos desvios de recursos do BNDES. Em 2020, foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos e 2 meses de prisão por envolvimento em contratos irregulares com o banco público. No entanto, em 2023, o plenário do STF reverteu a decisão por maioria de votos, alegando insuficiência de provas para sustentar a condenação.

No âmbito da Lava-Jato, o deputado também foi acusado de caixa dois na campanha de 2014, com base em delações e documentos da Odebrecht. Em 2025, o ministro Dias Toffoli determinou o encerramento do processo, considerando que as provas haviam sido anuladas pela Corte e que delações, por si só, não justificam a continuidade de ações penais.