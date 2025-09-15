Política

Investigado
Notícia

Reunião de CPI é cancelada após "Careca do INSS" desistir de prestar depoimento

Antonio Carlos Camilo Antunes foi preso na sexta-feira, suspeito de ser um dos principais envolvidos em esquema de fraudes no órgão

Zero Hora

Estadão Conteúdo

