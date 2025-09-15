Reunião de CPI é cancelada após "Careca do INSS" desistir de prestar depoimento

CPI previa ouvir depoimento do "Careca do INSS" nesta segunda-feira, mas ele desistiu de falar. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apura fraudes no INSS e deveria ser realizada nesta segunda-feira (15) foi cancelada.

A previsão era de que Antonio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", prestasse depoimento, mas de acordo com uma nota enviada pelo presidente da comissão, o senador Carlos Viana, ele acabou desistindo. Camilo foi preso na sexta-feira (12).

"A reunião da CPMI do INSS marcada para esta segunda-feira (15) foi cancelada. O investigado Antônio Carlos Camilo, conhecido como 'Careca do INSS', comunicou nesta manhã, por meio de sua defesa, que não comparecerá à comissão", diz trecho da nota.

Nos bastidores, a defesa diz que Camilo quer apresentar documentos e se explicar sobre os fatos, mas havia um receio de que os parlamentares não o deixassem falar e aproveitassem a CPI para fazer ataques a ele. Por isso, a decisão foi não comparecer à comissão e apresentar essas explicações para o Judiciário.

A decisão do Supremo Tribunal Federal havia facultado a presença do investigado, cabendo a ele optar por comparecer ou não.

O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, lamentou a ausência: "Perdemos a oportunidade de ouvir hoje um dos principais investigados no escândalo que desviou recursos dos aposentados. É lamentável, mas a comissão seguirá trabalhando para que a verdade venha à tona e os culpados sejam responsabilizados."

Senador Carlos Viana

Presidente da CPMI do INSS

Prisões

O "Careca do INSS" foi preso na última sexta-feira (12) pela Polícia Federal. A investigação da PF apontou que ele transferiu R$ 9,3 milhões para pessoas relacionadas a servidores do órgão federal entre 2023 e 2024.

Maurício Camisotti, empresário apontado como sócio oculto de uma entidade e beneficiário das fraudes na Previdência, também foi preso. Foram cumpridas, ainda, ordens de busca na casa e no escritório do advogado Nelson Willians, em São Paulo.

Como funcionava o esquema

Segurados tinham mensalidade descontada por entidades que representam aposentados e pensionistas conveniados com o INSS em troca de benefícios, como auxílio funerário, odontológico e psicológico, além de colônias de férias, academia e consultoria jurídica. Isso ocorria de forma regular, desde que o beneficiário estivesse de acordo e a conveniada agisse conforme a lei. No entanto, alguns aposentados e pensionistas do INSS tinham descontos mensais indevidos.

O valor seria cobrado como se eles fossem membros regulares de associações de aposentados e estivessem cientes dessas retiradas de valores. No entanto, eles não haviam se associado e sequer autorizado esses descontos.

O esquema era amplo e envolvia corretores, associações de aposentados e o vazamento de informações pessoais de segurados. A prática fraudulenta foi detalhada em uma série de reportagens do Grupo de Investigação da RBS (GDI).

Durante a operação inicial, em abril, o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, foi afastado e posteriormente demitido do cargo. Além dele, outros cinco servidores públicos — a maioria com vínculos diretos com o instituto — também foram afastados de suas funções.

Quem é o "Careca do INSS"?

Apesar do apelido, Antunes nunca foi servidor do INSS, mas é apontado como lobista e operador financeiro das entidades envolvidas. No LinkedIn, ele se apresenta como executivo do setor de saúde, com passagens por laboratórios e planos de saúde.

Ele aponta ter sido superintendente de marketing e comercial, além de diretor de uma empresa de consultoria ligada à indústria farmacêutica.