Política

Primeira Turma do STF
Notícia

Retomada do julgamento da trama golpista antecipa embate entre Alexandre de Moraes e Luiz Fux

Em clara resposta ao colega, relator do processo foi enfático ao dizer que "beira a litigância de má-fé" afirmar que primeiros oito depoimentos do delator, Mauro Cid, seriam contraditórios

Fábio Schaffner

de Brasília

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS