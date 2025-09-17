Restrição de prisão em flagrante e foro privilegiado: entenda a PEC da Blindagem, aprovada na Câmara dos Deputados

PEC foi pautada na terça-feira na Câmara. Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

Aprovada na Câmara dos Deputados em sessão realizada na noite de terça-feira (16), a proposta de emenda à Constituição (PEC) da Blindagem estabelece a necessidade de autorização do Congresso Nacional para abertura de um inquérito ou processo criminal contra parlamentares.

O projeto foi aprovado em dois turnos. Na primeira rodada, foram 353 votos favoráveis e 134 contrários. Na segunda votação, foram 344 favoráveis e 133 contrários. Na prática, o texto dificulta a evolução de ações penais contra senadores e deputados. Veja mais detalhes abaixo.

A PEC foi inspirada no texto original da Constituição de 1988, que determinava a votação prévia no Congresso para aprovar uma ação penal contra algum parlamentar. O texto foi alterado em 2001.

A novidade da PEC da Blindagem é que prevê na Constituição votação seja secreta, enquanto em 1988 o dispositivo estava previsto apenas no Regimento da Câmara.

A PEC da Blindagem assegura que nenhum parlamentar responda a uma ação criminal sem que antes o Congresso Nacional aprove – com votação em suas respectivas casas (Senado ou Câmara dos Deputados).

Os senadores e deputados só poderão ser julgados no Supremo Tribunal Federal (STF), que também será o único órgão competente a impor medidas cautelares aos deputados — diferentemente do que estava previsto em 1988.

Prisão em flagrante

Outra novidade do texto discorre sobre a prisão em flagrante, que só poderá acontecer em caso de crimes inafiançáveis – como tráfico de drogas, terrorismo e racismo, por exemplo.

E se houver flagrante, o processo deve ser enviado em até 24 horas para o Supremo Tribunal Federal (STF). Após, o Congresso Nacional abre votação, com prazo de 90 dias, para decidir se mantém a prisão ou não.

Caso não se forme maioria absoluta na respectiva casa legislativa, a prisão em flagrante é suspensa até o fim do mandato do parlamentar.

Foro privilegiado

O texto também prevê ampliar o foro privilegiado para presidentes de partidos, que só poderão ser julgados pela Suprema Corte.

Atualmente, presidente e vice-presidente da República, congressistas e presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo possuem foro privilegiado.

O que prevê a PEC