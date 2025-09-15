Política

Concorrência do Senado
Notícia

Renan Calheiros propõe isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil

Senador alagoano quer acelerar tramitação de projeto que amplia faixa de isenção e cria imposto mínimo para super-ricos; atualmente o texto da Câmara está parado

Zero Hora

