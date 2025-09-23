Relator da PEC da Blindagem na CCJ do Senado diz que projeto é "golpe fatal na legitimidade" do Congresso e recomenda rejeição do texto

Alessandro Vieira é o relator do projeto. Marcos Oliveira / Agência Senado/Divulgação

Relator da proposta de emenda à Constituição (PEC) da Blindagem na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Alessandro Vieira (MDB-SE) sinalizou pela rejeição do projeto. Em seu relatório final, apresentado nesta terça-feira (23), o senador afirma que PEC é "um golpe fatal" na legitimidade do Congresso Nacional. As informações são do g1.

"A PEC que formalmente aponta ser um instrumento de defesa do Parlamento é na verdade um golpe fatal na sua legitimidade, posto que configura portas abertas para a transformação do Legislativo em abrigo seguro para criminosos de todos os tipos", escreveu Vieira.

Ele também disse que o projeto é um "desvio de finalidade, patente no presente caso, uma vez que o real objetivo da proposta não é o interesse público – e tampouco a proteção do exercício da atividade parlamentar –, mas sim os anseios escusos de figuras públicas que pretendem impedir ou, ao menos, retardar, investigações criminais que possam vir a prejudicá-los".

Com o parecer de Vieira, há expectativa que a PEC da Blindagem seja rejeitada na CCJ e também no plenário do Senado. O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados no dia 16 de setembro.

"Retrocesso inconstitucional"

Em outro trecho do seu parecer final, Vieira classifica a PEC da Blindagem como um "retrocesso inconstitucional". Um projeto similar vigorou até 2001, quando foi derrubado por uma emenda à Constituição sob-relatoria do então senador gaúcho José Fogaça (MDB).

"Retornar à imunidade processual existente anteriormente à Emenda Constitucional nº 35, de 2001, representa, assim, permitir a impunidade de Deputados, Senadores, presidentes de partidos e, por simetria, Deputados Estaduais e Distritais, o que, certamente, se choca com o interesse público", destaca o parecer de Vieira.