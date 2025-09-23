Política

Em Brasília
Notícia

Relator da PEC da Blindagem na CCJ do Senado diz que projeto é "golpe fatal na legitimidade" do Congresso e recomenda rejeição do texto

Senador Alessandro Vieira (MDB-SE) apresentou seu parecer final nesta terça-feira (23)

Zero Hora

