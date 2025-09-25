Relator acredita em adiamento de votação do PL da Anistia

Parlamentar esperava apoio petista ao projeto. Billy Boss / Câmara dos Deputados

Relator do PL da Anistia, o deputado Paulinho da Força (SD-SP) acredita que o texto não será votado pelos deputados na próxima quarta-feira, como havia projetado anteriormente. A mudança de prognóstico acontece após o cancelamento de uma reunião que o parlamentar teria com os presidentes da Câmara e do Senado na noite desta quarta-feira (24).

— Precisamos resolver com o Davi (Alcolumbre, presidente do Senado). Só dá para dizer "vamos votar" quando estiver acertado com o Senado — disse à GloboNews.

Na próxima quarta (31), o presidente da Câmara, Hugo Motta, pretende votar o projeto apresentado pelo governo que isenta o Imposto de Renda para quem ganha até 5 mil reais por mês, de acordo com o g1.