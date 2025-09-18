Rejeição da família Bolsonaro cresce e Tarcísio surge como candidato à Presidência, aponta pesquisa

Bolsonaro e Michelle atingiram índices de rejeição acima dos 60%. NELSON ALMEIDA / AFP

A pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (18) mostra que a rejeição da família Bolsonaro cresceu. Considerados eventuais nomes para as eleições de 2026, o ex-presidente, a ex-primeira-dama Michelle, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) atingiram índices acima de 60%.

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro lidera a lista, com 68% de rejeição. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro aparece com 61% e Ciro Gomes (PDT) com 60%. Jair Bolsonaro subiu sete pontos percentuais com relação ao último levantamento e atingiu seu maior nível até agora: 64% de rejeição.

A pesquisa também mostra que a rejeição nacional ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), chegou a 40% em setembro. O índice, que em março era de 32%, vem subindo de forma constante nos últimos meses, sinalizando maior exposição do republicano no cenário eleitoral. No último mês, o índice oscilou um ponto para cima.

Apesar da escalada, o patamar do republicano ainda está abaixo do registrado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que registrou rejeição de 52% – também um ponto a mais do que em agosto.

A pesquisa reforça ainda a posição de Tarcísio como herdeiro natural do bolsonarismo. Entre os eleitores que se declaram bolsonaristas, 23% o apontam como preferido para suceder Bolsonaro. Na direita não bolsonarista, o índice sobe a 34%, deixando para trás Michelle Bolsonaro, com 8%, e Eduardo Bolsonaro, com apenas 2%.

Outros nomes

O levantamento da Quaest ainda aponta um trunfo para o governador paulista. Tarcísio está entre os pré-candidatos mais desconhecidos nacionalmente: 34% dos eleitores afirmaram não saber quem ele é. Entre os que já o conhecem, 26% disseram que votariam nele. A comparação com Lula revela o abismo em termos de notoriedade: apenas 2% disseram não conhecer o presidente, e 46% afirmaram que votariam nele.

Já entre os governadores que despontam como potenciais candidatos de direita, os números são mais baixos, puxados pelo alto desconhecimento.

O paranaense Ratinho Jr. (PSD) tem 39% de rejeição, similar a de Tarcísio

Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais: 33%

Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás: 32%