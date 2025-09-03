Recados de Moraes, leitura de relatório e sustentações orais: os detalhes do primeiro dia de julgamento da trama golpista

Alexandre de Moraes leu o relatório do processo. WILTON JUNIOR / ESTADAO CONTEUDO

Às 9h10min, tocou uma campainha na sala principal do terceiro andar da Igrejinha, como é chamado o anexo II-B do Supremo Tribunal Federal (STF). No mesmo instante, os cinco ministros da Primeira Turma chegaram ao plenário do prédio cilíndrico onde até o dia 12 de setembro serão julgados os principais acusados de planejarem uma intentona golpista no país.

O primeiro dia de análise da Ação Penal 2668, que abriga o chamado "núcleo crucial do golpe" teve longas manifestações — da acusação às defesas de quatro dos oito réus —, parlamentares de esquerda na plateia, risos involuntários em meio às digressões jurídicas. A terça-feira (2) terminou com o ministro Flávio Dino circulando pela sala ao final da sessão, cumprimentando advogados.

Dos oito acusados, somente um compareceu: o ex-ministro da Defesa Paulo Sergio Nogueira. Com o braço esquerdo preso a uma tipoia após ter rompido o tendão jogando pingue-pongue com o neto, Nogueira assistiu às sessões da manhã e da tarde. O ex-presidente Jair Bolsonaro, apontado como principal beneficiário da trama golpista, ficou em casa, acompanhando o julgamento pela TV. Segundo seu advogado, Celso Vilardi, Bolsonaro tem sofrido com crises de soluço e vômito e não teria condições de acompanhar um julgamento tão longo.

Após o presidente do colegiado, Cristiano Zanin, abrir a sessão e explicar o rito dos trabalhos, a palavra foi repassada ao relator do processo, Alexandre de Moraes.

Pronunciamento de Moraes

Antes de começar a leitura, Moraes fez uma defesa enfática da democracia e das instituições brasileiras, salientando a missão constitucional da Corte e a necessidade de se dar uma resposta à suposta tentativa de golpe de Estado descrita na denúncia do Procurador-geral da República, Paulo Gonet.

— O país e a Suprema Corte só têm a lamentar que, na história republicana brasileira, se tenha novamente tentado um golpe de Estado, atentando-se contra as instituições e a própria democracia, pretendendo-se a instalação de um Estado de exceção e uma verdadeira ditadura — disse Moraes, em pronunciamento de 10 minutos.

Na sequência, o relator citou indiretamente as pressões do governo dos Estados Unidos sobre o STF, inclusive com sanções a oito ministros. Moraes fez questão de reforçar que o tribunal não iria se dobrar à tensão política e econômica resultante das medidas tomadas pelo presidente Donald Trump.

— Essa coação, essa tentativa de obstrução, não afetarão a imparcialidade e a independência dos juízes deste Supremo Tribunal Federal, que darão, como estamos dando hoje, presidente, a normal sequência no devido processo legal — ressaltou.

Detalhes no plenário

Sentado no canto esquerdo da mesa, Moraes falava diante de um calendário disposto na bancada e de um copo d'água que permaneceu quase intocado. No outro extremo, Flávio Dino sorvia um cafezinho enquanto Luiz Fux, sentado à sua direita, revisava folhas de papel. Ao centro, Zanin consultava publicações. Sentada entre Moraes e Gonet, Cármen Lúcia estava concentrada ao computador à sua frente.

Vigilantes, sete agentes armados da Polícia Judicial permaneciam em plenário o tempo todo, espalhados em posições estratégicas, de modo a cercar a sala. Do lado de fora, drones, cães farejadores e centenas de policiais completavam o esquema de segurança. Na Primeira Turma, nove câmeras, sete delas presas ao teto, transmitiam em tempo real o julgamento pela TV Justiça.

Na plateia, só se ouvia um rumor baixo, de cochichos ao pé de ouvido. Logo na chegada, sobre cada assento, um cartão explicava ao público as regras de comportamento no local, desde a proibição a fotografias ou filmagens até a obrigatoriedade de se manter em silêncio e ficar em pé ao início ou retomada da sessão.

Entre o público, quatro deputados sentaram lado a lado: Lindbergh Farias (PT-RJ), Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ), Jandira Feghali (PCdoB-RJ) e Fernanda Melchionna (PSOL-RS).

— Estou torcendo pela condenação. Ser testemunha viva da história é algo comovente — disse a deputada gaúcha.

Outros seis parlamentares foram credenciados pelo STF para assistir às sessões, entre eles o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente. Contudo, nem Flávio, nem outros políticos bolsonaristas compareceram.

Começam os trabalhos

Enquanto Moraes lia o relatório, o advogado de Mauro Cid, Cezar Bitencourt, rascunhava pequenas alterações de última hora nas anotações para sua sustentação oral. Após resumir em 1h27min todos os atos processuais, Moraes foi sucedido pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet. Logo no início de sua sustentação oral, Gonet destacou a importância da investigação e da penalização dos culpados pela tentativa de sublevação da ordem constitucional.

— Se a intentona vence pela ameaça do poderio armado ou sua efetiva utilização, efetivamente não há o que a ordem derruída possa contrapor. Não reprimir criminalmente tentativas dessa ordem recrudesce ímpetos de autoritarismo e põe em risco o modelo de vida civilizado — afirmou Gonet.

Com voz grave e pausada, o chefe do Ministério Público Federal encadeou os atos que, segundo ele, foram concebidos para reverter ilegalmente o resultado da eleição presidencial de 2022. Rebatendo por antecipação parte dos argumentos da defesa, Gonet disse que a simples discussão das medidas de exceção já configura crime:

— Resta certo que houve um combinado de atos orientados a consumar um golpe de Estado que desnaturaria o Estado democrático de direito. Não é preciso esforço intelectual extraordinário para reconhecer que, quando o presidente da República e depois o ministro da Defesa convocam a cúpula militar para apresentar documento de formalização de golpe de Estado, o processo criminoso já está em curso — sustentou.

Advogados de defesa falam

Zanin encerrou a sessão em seguida, retomando o julgamento às 14h14min. Em sequência, sucederam-se na tribuna as defesas do tenente-coronel Mauro Cid, do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência Alexandre Ramagem, do ex-comandante da Marinha Almir Garnier e do ex-ministro da Justiça Anderson Torres.

Os advogados de Mauro Cid se revezaram, provocando risos nos ministros em algumas ocasiões. Ao ouvir Jair Pereira relatando reclamações de Cid sobre a atuação de Moraes, o ministro riu. Mais tarde, novas risadas após o criminalista gaúcho Cezar Bitencourt qualificar o ministro Luiz Fux como "atraente".

Fux foi o primeiro magistrado a interpelar as defesas. Em sua sustentação, Jair rebateu a afirmação do ministro durante o recebimento da denúncia, em março, segundo a qual Cid teria feito nove delações, "cada hora acrescentando uma novidade". Segundo o advogado, Cid prestou 11 depoimentos, mas era chamado à Polícia Federal para reconhecer pessoas ou locais de ação dos golpistas.

Em seguida, foi a vez da defesa do deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência Alexandre Ramagem. O advogado Paulo Renato Garcia rebateu o entendimento da Procuradoria-Geral da República, para a qual Ramagem era um "ensaísta" que embasava os ataques de Bolsonaro à lisura do processo eleitoral.

— Alexandre Ramagem não era um ensaísta de Jair Messias Bolsonaro. Alexandre Ramagem compilava, ali, pensamentos do presidente da República. (...) Quando muito, ele era o grande "compilador-geral da República" — afirmou o advogado.

A ministra Cármen Lúcia, então, pediu a palavra. Com o semblante fechado, esclareceu que as urnas eletrônicas são plenamente auditáveis, reprimindo o advogado por usar a expressão "sistema auditável" como sinônimo de voto impresso.

A defesa seguinte foi sustentada por Demóstenes Torres, representante do ex-comandante da Marinha Almir Garnier. Após passar 21 minutos homenageando os ministros, sugerindo um jurista para integrar o STF e dizendo que aceitou a causa porque sentiu pena do cliente, Demóstenes arrancou risos da plateia ao dizer que gosta de Moraes e Bolsonaro ao mesmo tempo e que levaria cigarros para o ex-presidente "em qualquer lugar".

Ao finalmente se ater à defesa do réu, o advogado pediu a anulação da delação de Mauro Cid. Somente nos 11 minutos finais, Demóstenes enfrentou a acusação principal contra Garnier, de ter colocado as tropas da Marinha à disposição do golpe.

— Todo mundo está indo de embrulho por conta do Bolsonaro. Se ele quisesse o evento do 8 de janeiro, com um simples assovio ele botava lá 200 mil pessoas. Se tudo isso aconteceu, não é verossímil que eles desistiram? — questionou Demóstenes.

Último a fazer a sustentação oral no dia, o advogado do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, Eumar Novacki, contestou as acusações de que o cliente teria tentado cooptar agentes das polícias Federal e Rodoviária Federal, além de esvaziar o esquema de segurança de Brasília no 8 de Janeiro e ter dado suporte jurídico a Bolsonaro na tentativa do golpe. Novacki ainda cobrou que o STF realize o julgamento sem sofrer pressões políticas.