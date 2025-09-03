Política

STF
Notícia

Recados de Moraes, leitura de relatório e sustentações orais: os detalhes do primeiro dia de julgamento da trama golpista

Nos bastidores, sessão da Primeira Turma foi marcada por forte esquema de segurança, apenas um réu presente, deputados na plateia e risos durante falas de advogados

Fábio Schaffner

De Brasília

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS