Política

Primeira Turma
Notícia

Quem é Luiz Fux? Conheça perfil do ministro que julga Bolsonaro no STF

Após dizer que o STF tem julgado sob "violenta emoção", fez ressalvas à denúncia da Procuradoria-Geral da República e votou contra a prisão domiciliar do ex-presidente

Fábio Schaffner

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS