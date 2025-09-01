Quem é Flávio Dino? Conheça perfil do ministro que julga Bolsonaro no STF

Dino chegou ao STF em 2024, na vaga de Marco Aurélio Mello. Ton Molina / STF

Ministro com menos tempo de Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino de Castro e Costa, 57 anos, é um juiz que trocou a magistratura pela política e voltou ao ofício de origem.

Perfil de Dino nas decisões

A formação jurídica e política de Dino não faz dele um punitivista. No tribunal, porém, tem atuado com rigor, seja na condução de investigações de supostos desvios na aplicação de emendas parlamentares, seja nos julgamentos do 8 de Janeiro. Não raro, acompanha na íntegra os votos do relator Alexandre de Moraes.

Como Dino deve voltar no julgamento da trama golpista

Assim como seu posicionamento aponta que votará pela condenação de Jair Bolsonaro, a retórica que combina ironia e erudição indica um dos votos mais contundentes do julgamento.

Histórico de Flávio Dino

Maranhense de São Luiz, Dino formou-se pela Universidade Federal do Maranhão. Foi auxiliar judiciário, advogado e em 1994 passou em concurso para a Justiça Federal. Com carreira consolidada na magistratura, tinha sido presidente da Associação Nacional dos Juízes Federais, secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e assessor da presidência do STF até que em 2006 renunciou à toga para se aventurar nas urnas.

Dino passou quase 20 anos na política. Nesse período, se elegeu deputado federal, duas vezes governador do Maranhão, senador e em 2023 foi nomeado ministro da Justiça pelo presidente Lula.

Dino estava à frente da pasta no 8 de Janeiro e foi um dos mais aguerridos membros do governo nos embates com a oposição. Com franca interlocução junto aos ministros do STF, acabou chegando à Corte em 2024, na vaga de Marco Aurélio Mello.