Quem é Demóstenes Torres, advogado do almirante Almir Garnier Santos

Torres durante julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e demais réus na trama golpista. Gustavo Moreno / STF/Divulgação

O primeiro dia de julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a tentativa de golpe de Estado, nesta terça-feira (2), teve uma figura já conhecida da política entre as defesas dos réus. O ex-senador Demóstenes Torres é advogado do almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha.

Demóstenes Lázaro Xavier Torres nasceu em 1961, em Anicuns (GO). De acordo com o portal g1, ele construiu carreira no Ministério Público de Goiás, onde alcançou o cargo de procurador de Justiça.

No Senado, exerceu dois mandatos: de 2003 a 2011 e de 2011 a 2012, ano em que teve o mandato cassado, após se tornar um dos principais personagens do escândalo envolvendo as ligações do empresário Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira, com agentes públicos e privados.

Trajetória

Até então, Torres era conhecido como "mosqueteiro da ética". De acordo com o site do Senado Federal, a atuação parlamentar dele tinha foco nas áreas de segurança pública, direito penal e processual penal.

O ex-senador presidiu a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e relatou proposições como o Estatuto do Idoso e o projeto que levou à Lei da Ficha Limpa. Essa legislação impede, por oito anos, a candidatura de políticos condenados por crimes graves em decisões de órgãos colegiados.

Demóstenes Torres teve seu mandato cassado, no plenário do Senado, em 2012, com votação de 56 a 19 a favor da cassação. Fábio Rodrigues Pozzebom / Agencia Brasil

Em 2012, porém, a Operação Monte Carlo, da Polícia Federal, revelou ligações de Torres com Carlinhos Cachoeira, acusado de liderar um esquema de jogos de azar e corrupção. Segundo o g1, por meio de gravações telefônicas autorizadas pela Justiça, foram descobertas conversas que mostravam proximidade entre Torres e Cachoeira.

A partir das denúncias, foi aberto um processo por quebra de decoro parlamentar no Conselho de Ética do Senado. Em 11 de julho de 2012, então, o mandato de Demóstenes Torres foi cassado. Ele se tornou o segundo senador na história da República a perder o cargo.

Torres conseguiu voltar à sua função de origem no Ministério Público de Goiás em 2016, onde ficou até a aposentadoria, em 2019. Após aposentado, começou a carreira como advogado.

No julgamento da tentativa de golpe de Estado, nesta terça-feira (2), ele pediu a anulação da delação do tenente-coronel Mauro Cid e pediu a absolvição de Almir Garnier Santos. O ex-comandante da Marinha é acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de ter aderido ao plano da tentativa de golpe de Estado, colocando a Marinha à disposição do então presidente Jair Bolsonaro.

Demóstenes, também nesta tarde de terça, afirmou que poderia levar cigarros a Bolsonaro se ele assim quisesse, numa alusão clara à possibilidade de o ex-presidente ser condenado e parar atrás das grades.

— É possível gostar do ex-presidente Bolsonaro e do Alexandre de Moraes? Sim, sou eu. Se o Bolsonaro precisar de mim pra levar cigarro em qualquer lugar, conte comigo — disse.

Veja o momento da fala: