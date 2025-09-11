Qual o valor da multa que Bolsonaro terá de pagar por tentar golpe de Estado

Bolsonaro foi condenado por cinco crimes. Sergio Lima / AFP

No último ato do julgamento da trama golpista, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal atribuiu 27 anos e três meses de prisão ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A punição a Bolsonaro foi agravada por ter sido presidente da República e atuado como líder da organização criminosa. Bolsonaro também terá de pagar multa de R$ 376.464.

Bolsonaro foi condenado por golpe de Estado, abolição violenta do Estado democrática de direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

A dosimetria da pena foi proposta pelo relator do processo, Alexandre de Moraes e foi acompanhada pelos quatro ministros que votaram pela condenação do ex-presidente: Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Dino havia sugerido 31 anos de pena total, mas aderiu à sugestão de Moraes, assim como Cármen Lúcia.

Por provocação de Dino, Moraes aumentou o valor do dia-multa, previamente estabelecido em um salário mínimo, para dois salários-mínimos.

Antes de expressar as penas que considerava para cada um dos réus, o relator do processo, Alexandre de Moraes fez questão de salientar a atuação dos advogados no curso do processo. Era uma manifestação com o objetivo claro de refutar mais uma vez as críticas de que teria havido cerceamento à defesa.

Moraes anunciou as penas em ordem de gravidade dos castigos impostos. Para Braga Neto, foram 26 anos e multa de R$ 151,8 mil. Fux votou apenas pelo crime de abolição violenta de Estado democrático de Direito, único crime pelo qual havia condenado o réu, fixando pena de sete anos. Todavia, a pena final foi a determinada por Moraes.

Na sequência, Anderson Torres e Almir Garnier receberam pena de 24 anos de prisão e multa de R$ 151,8 mil. Após estabelecer as penas de metade da organização criminosa, a Turma passou a tratar dos réus de menor atuação.

A Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, coube 21 anos e multa de R$ 127.512. O ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira foi condenado a 19 anos, com multa idêntica a de Heleno.

Por último, o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência Alexandre Ramagem recebeu 16 anos, um mês e 15 dias, além de multa de R$ 75,9 mil. O STF defendeu a perda de mandato de Ramagem como deputado federal.

Todos os condenados foram declarados inelegíveis.

Luiz Fux só votou no crime de abolição violenta do Estado democrático de direito e na manutenção dos benefícios a Mauro Cid, já que nas demais imputações ele absolveu todos os réus.

A Corte ainda definiu o pagamento solidário de R$ 30 milhões, a ser pago como indenização por danos materiais, valor dividido entre todos os condenados — incluindo os envolvidos nos atos de 8 de Janeiro.

As penas

Jair Bolsonaro: 27 anos e três meses

27 anos e três meses Braga Netto: 26 anos

26 anos Anderson Torres: 24 anos

24 anos Almir Garnier: 24 anos

24 anos Augusto Heleno: 21 anos

21 anos Paulo Sérgio Nogueira: 19 anos

19 anos Alexandre Ramagem: 16 anos, um mês e 15 dias

Penas de acordo com crime

Jair Bolsonaro

Organização criminosa armada : sete anos e sete meses

: sete anos e sete meses Abolição violenta do Estado democrático de direito : seis anos e seis meses

: seis anos e seis meses Golpe de Estado : oito anos e dois meses

: oito anos e dois meses Dano qualificado : dois anos e seis meses

: dois anos e seis meses Deterioração do patrimônio tombado: dois anos e seis meses

Braga Netto

Organização criminosa armada : seis anos

: seis anos Tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito :

: Golpe de Estado : oito anos e seis meses

: oito anos e seis meses Dano qualificado pela violência e grave ameaça : dois anos e seis meses, além de cinquenta dias-multa, no valor de um salário mínimo para cada dia

: dois anos e seis meses, além de cinquenta dias-multa, no valor de um salário mínimo para cada dia Deterioração de patrimônio tombado: dois anos e seis meses

Anderson Torres

Organização criminosa armada : cinco anos

: cinco anos Tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito : seis anos

: seis anos Golpe de Estado : oito anos

: oito anos Dano qualificado pela violência e grave ameaça : dois anos e seis meses

: dois anos e seis meses Deterioração de patrimônio tombado: dois anos e seis meses

Almir Garnier

Organização criminosa armada : cinco anos

: cinco anos Tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito : seis anos

: seis anos Golpe de Estado : oito anos

: oito anos Dano qualificado pela violência e grave ameaça : dois anos e seis meses

: dois anos e seis meses Deterioração de patrimônio tombado: dois anos e seis meses

Augusto Heleno

Organização criminosa armada : quatro anos e cinco meses

: quatro anos e cinco meses Tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito : quatro anos e nove meses

: quatro anos e nove meses Golpe de Estado : cinco anos

: cinco anos Dano qualificado pela violência e grave ameaça : dois anos e um mês

: dois anos e um mês Deterioração de patrimônio tombado: dois anos e um mês

Paulo Sérgio Nogueira

Organização criminosa armada : quatro anos e cinco meses

: quatro anos e cinco meses Tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito : quatro anos e nove meses

: quatro anos e nove meses Golpe de Estado : quatro anos

: quatro anos Dano qualificado pela violência e grave ameaça : dois anos e um mês, mais multa

: dois anos e um mês, mais multa Deterioração de patrimônio tombado: dois anos e um mês, mais multa

Alexandre Ramagem