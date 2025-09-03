Política

Articulação política
Notícia

Quais os trâmites da anistia se projeto for aprovado pelo Congresso? Veja o que dizem especialistas

Se aprovado, perdão aos envolvidos nos atos golpistas deve passar por análise presidencial. Veto pode ser derrubado no Legislativo, com potencial de impasse ser levado ao STF

Valter Junior

