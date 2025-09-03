Quais os trâmites da anistia se projeto for aprovado pelo Congresso? Veja o que dizem especialistas

Se aprovada, lei pode beneficiar Bolsonaro. Sergio Lima / AFP

Ao mesmo tempo em que Jair Bolsonaro e outros sete réus são julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado, articula-se na Câmara dos Deputados pauta com o poder de anistiar o ex-presidente e os demais acusados. A presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em Brasília nos últimos dias acelerou acordos políticos para o projeto de lei ser votado em duas semanas.

O resultado do julgamento de Bolsonaro está previsto para a sexta-feira (12) da próxima semana. Caso o projeto de anistia siga movendo-se de maneira célere no Congresso, a votação poderia acontecer na semana seguinte.

A principal costura política para o avanço da pauta foi a saída de União Brasil e PP da base de sustentação do governo Lula. Os partidos apoiarão o projeto de anistia. Para a aprovação em plenário, é necessária maioria simples (mais de 50% dos deputados presentes). Estima-se que a oposição conte, neste momento, com a maioria de votos.

O caminho do projeto

Se aprovado na Câmara, o projeto tramitará, na sequência, no Senado. Presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) se mostra contrário à aprovação de uma anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro. O cenário, agora, pode apresentar pressão sobre a concepção de Alcolumbre após a saída de seu partido do governo.

Em entrevista à Folha de S. Paulo nesta quarta-feira (3), o senador se mostrou disposto a discutir um projeto de lei alternativo ao discutido na Câmara.

— Eu vou votar o texto alternativo. É isso que eu quero votar no Senado — afirmou.

Possíveis vetos e análise do STF

Caso a proposta inicial eventualmente aprovada pelos deputados seja alterada no Senado, a demanda retorna para a Câmara. Se aprovada, vai para sanção do presidente Lula.

O presidente tende a apresentar vetos ao projeto de lei, com a matéria voltando a ser analisada pelos deputados. O Legislativo, então, pode derrubar os vetos de Lula.

Se esse for o encaminhamento, abre-se espaço para a decisão cair nas mãos do STF.

— O presidente tem poder constitucional de vetar a matéria, ou por contrariedade do interesse público ou por julgar inconstitucional o texto da proposta. No Congresso, pode haver a derrubada do veto e, então, ganha status de lei, independentemente da vontade do presidente. Estando em vigor, a lei é passível de contestação de inconstitucionalidade — explica Álvaro Jorge, professor de direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Para que o Supremo avalie a lei, será necessário que alguém entre com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) junto à Corte. A Adin pode ser iniciada pelo presidente da República, pelos presidentes do Senado, da Câmara ou de Assembleias Legislativas, pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), pelo procurador-geral da República, por partidos políticos ou por sindicatos de nível nacional, conforme o artigo 103 da Constituição. A distribuição do caso entre os ministros do STF seria feita por sorteio.

O que dizem especialistas

Na avaliação de Luciano Feldens, advogado de direito constitucional e ex-procurador da República, mesmo com uma lei de anistia vigente, seria necessária uma ordem judicial para que a medida fosse aplicada em um caso específico.

— Não adianta aprovar a lei, ela não libera o cadeado da prisão. Precisa de uma ordem judicial à base dessa lei. Então, vai ter que ser feito um pedido (à Justiça). É um tabuleiro grande esse que nós estamos lidando. Tem várias peças a serem consideradas — analisa.

Feldens explica que o advento da anistia provém dos tempos pré-democráticos da Idade Média como uma maneira de reduzir um possível rigor do Estado. O especialista também ressalta que o crime de obstrução de justiça pelo qual Bolsonaro e seu filho Eduardo estão sendo investigados — e que provocou a prisão domiciliar do ex-presidente — não é contemplado pelo projeto da anistia, por ora limitado aos atos de 8 de janeiro de 2023.

Para o doutor em direito Lúcio de Constantino, o possível acolhimento ou não do projeto pelo STF apresenta-se como um elemento interessante sobre a interpretação sobre a Constituição.

— No momento em que você tem uma definição do Congresso anistiando, isso tem repercussão naturalmente no âmbito jurídico. Vamos ter a visão do poder judicante sobre a perspectiva de legitimidade deste movimento. Imagina que o Congresso decide a anistia e o STF decide que é inconstitucional a anistia. Aí nós temos um problema, porque os poderes devem ser harmônicos. Isso é um prefácio da Constituição. Como é que fica? Qual deles deve ser absorvido? É um tema delicado.

De Constantino enfatiza que, muitas vezes, a questão da temporalidade dos trâmites pode influenciar decisões. Anseios sociais e os tempos político e jurídico nem sempre são consoantes.

— Temos três tempos totalmente dissonantes e que repercutem, sim, nas decisões. Um mês atrás, nem se falava numa lógica de pautar anistia. Hoje, já se está falando. Então, o tempo político mudou. O tempo social, se quer ou não se quer essa anistia. Eu trabalharia muito com a lógica temporal nesses decisórios.

Se lei for aprovada, STF pode analisar anistia em ação de inconstitucionalidade. Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

A constitucionalidade da anistia aos envolvidos nos atos golpistas divide especialistas. Alguns juristas afirmam que a matéria é interpretativa, dependendo tanto do teor do projeto quanto das decisões judiciais que eventualmente condenem os envolvidos.