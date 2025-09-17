Política

Quaest: 49% avaliam como exagerada pena de 27 anos de prisão imposta a Bolsonaro

Outros 35% consideram adequada e 12% classificam como insuficiente; a pesquisa entrevistou 2.004 pessoas entre 12 e 14 de setembro

Estadão Conteúdo

Zeca Ferreira, Geovani Bucci e Pedro Augusto Figueiredo

