Quaest: 41% da população é contra anistia aos envolvidos na trama golpista

Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar desde agosto. Ele foi condenado a 27 anos e três meses de prisão pela trama golpista. SERGIO LIMA / AFP

Para 41% dos brasileiros a anistia não deve ser concedida a nenhum dos envolvidos na trama golpista de 8 de Janeiro. É o que indica pesquisa Quaest divulgada no fim da tarde desta terça-feira (16).

Também há divisão sobre quem deve anistiado : 36% defendem que todos os envolvidos – inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro – devem ser beneficiados, enquanto 10% são favoráveis a conceder o benefício apenas para os manifestantes que participaram dos ataques aos prédios dos Três Poderes, em Brasília.

Com grau de confiabilidade de 95%, a Quaest tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre os dias 12 e 14 de setembro.

"Qual a sua opinião sobre a possibilidade de anistia?" foi a pergunta central da pesquisa. Em números, as respostas foram:

Contra a anistia: 41%

A favor da anistia para todos, incluindo Bolsonaro: 36%

A favor da anistia apenas para os manifestantes do 8 de Janeiro: 10%

Não sabem/não responderam: 13%.

Em detalhes

Apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva

A Quaest mostra que 58% dos entrevistados que se identificam com o governo Lula (PT) são contra a anistia. Por outro lado, 22% apoiam o benefício para todos – incluindo para Jair Bolsonaro.

Outros 8% são favoráveis a anistiar apenas os manifestantes de 8 de Janeiro, enquanto 12% não responderam ou não sabem.

Esquerda

Entre aqueles que se identificam com políticas de esquerda mas não são apoiadores do presidente Lula, 73% são contra a anistia. Neste grupo, ainda há 13% que são favoráveis a anistiar todos os envolvidos na trama golpista e 10% que apoiam para apenas os manifestantes.

16% não souberam responderam.

Apoiadores de Jair Bolsonaro

Entre os que se identificam como bolsonaristas, 19% são contra a anistia. A maioria, 62%, é à favor do benefício para todos.

Também há 12% que concordam em anistiar apenas os envolvidos nos ataques em Brasília e 7% que não souberam responder.

Direita

Identificados com a direita mas que não apoiam Jair Bolsonaro também são mais favoráveis a anistia para todos, com 61%. Entre os contras, são 17%.