Política

Pesquisa
Notícia

Quaest: 41% da população é contra anistia aos envolvidos na trama golpista

Levantamento divulgado nesta terça-feira ainda mostra que 36% é favorável ao benefícios para todos os réus, enquanto 10% defende concessão apenas aos manifestantes

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS