Quaest: 41% da população é contra anistia aos envolvidos na trama golpista

Para 41% dos brasileiros a anistia não deve ser concedida a nenhum dos envolvidos na trama golpista de 8 de Janeiro. É o que indica pesquisa Quaest divulgada no fim da tarde desta terça-feira (16).
Também há divisão sobre quem deve anistiado : 36% defendem que todos os envolvidos – inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro – devem ser beneficiados, enquanto 10% são favoráveis a conceder o benefício apenas para os manifestantes que participaram dos ataques aos prédios dos Três Poderes, em Brasília.
Com grau de confiabilidade de 95%, a Quaest tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre os dias 12 e 14 de setembro.
"Qual a sua opinião sobre a possibilidade de anistia?" foi a pergunta central da pesquisa. Em números, as respostas foram:
- Contra a anistia: 41%
- A favor da anistia para todos, incluindo Bolsonaro: 36%
- A favor da anistia apenas para os manifestantes do 8 de Janeiro: 10%
- Não sabem/não responderam: 13%.
Em detalhes
Apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva
A Quaest mostra que 58% dos entrevistados que se identificam com o governo Lula (PT) são contra a anistia. Por outro lado, 22% apoiam o benefício para todos – incluindo para Jair Bolsonaro.
Outros 8% são favoráveis a anistiar apenas os manifestantes de 8 de Janeiro, enquanto 12% não responderam ou não sabem.
Esquerda
Entre aqueles que se identificam com políticas de esquerda mas não são apoiadores do presidente Lula, 73% são contra a anistia. Neste grupo, ainda há 13% que são favoráveis a anistiar todos os envolvidos na trama golpista e 10% que apoiam para apenas os manifestantes.
16% não souberam responderam.
Apoiadores de Jair Bolsonaro
Entre os que se identificam como bolsonaristas, 19% são contra a anistia. A maioria, 62%, é à favor do benefício para todos.
Também há 12% que concordam em anistiar apenas os envolvidos nos ataques em Brasília e 7% que não souberam responder.
Direita
Identificados com a direita mas que não apoiam Jair Bolsonaro também são mais favoráveis a anistia para todos, com 61%. Entre os contras, são 17%.
Outros 13% são à favor de conceder o perdão apenas aos manifestantes e 9% não sabem ou não responderam.