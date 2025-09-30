Projeto que amplia isenção do Imposto de Renda será a pauta da quarta-feira na Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) oficializou o projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda como único tema da pauta de quarta-feira (1°) na Casa.
A pauta do plenário foi divulgada no início da tarde desta terça-feira (30). Não houve reunião do colégio de líderes nesta terça-feira, diferentemente do que estava previsto.
Com relatoria do deputado federal Arthur Lira (PP-AL), o projeto propõe isentar o pagamento de Imposto de Renda para pessoas com rendimentos de até R$ 5 mil mensais. O texto também prevê uma redução parcial do imposto para quem recebe entre R$ 5 mil e R$ 7.350.
O projeto foi aprovado em julho pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados.
Rendimentos acima de R$ 600 mil
Como forma de compensar a perda de arrecadação, o texto propõe a criação de um Imposto de Renda mínimo com alíquota progressiva de até 10% sobre rendimentos anuais superiores a R$ 600 mil. A medida mira os super-ricos e busca equilibrar o impacto fiscal da ampliação da faixa de isenção.