Projeto que amplia isenção do Imposto de Renda será a pauta da quarta-feira na Câmara dos Deputados

Parlamentares vão discutir proposta de ampliação da faixa de isenção do IR. Bruno Spada / Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) oficializou o projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda como único tema da pauta de quarta-feira (1°) na Casa.

A pauta do plenário foi divulgada no início da tarde desta terça-feira (30). Não houve reunião do colégio de líderes nesta terça-feira, diferentemente do que estava previsto.

Com relatoria do deputado federal Arthur Lira (PP-AL), o projeto propõe isentar o pagamento de Imposto de Renda para pessoas com rendimentos de até R$ 5 mil mensais. O texto também prevê uma redução parcial do imposto para quem recebe entre R$ 5 mil e R$ 7.350.

O projeto foi aprovado em julho pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados.

Rendimentos acima de R$ 600 mil