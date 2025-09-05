Política

Fraude

Procuradoria denuncia juiz e ex-assessor de Moraes por desvios de heranças "esquecidas"

De acordo com a acusação, Eduardo Tagliaferro conduzia os processos fraudulentos e atuava na transferência do dinheiro

Estadão Conteúdo

Fausto Macedo e Rayssa Motta

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS