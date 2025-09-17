Política

Alterações
Notícia

Processos, prisões, foro privilegiado e voto secreto: entenda o que muda na prática com a PEC da Blindagem

Proposta recebeu maioria de votos na Câmara e agora passa ao Senado. Se aprovada, norma entra imediatamente em vigor

Mathias Boni

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS