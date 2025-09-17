Processos, prisões, foro privilegiado e voto secreto: entenda o que muda na prática com a PEC da Blindagem

Texto-base da PEC foi aprovado inicialmente na noite de terça-feira (17). Fátima Meira / Agencia Enquadrar/Estadão Conteúdo

Foi aprovado na noite de terça-feira (16), na Câmara dos Deputados, o texto-base da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 3/2021 — popularmente chamada de PEC da Blindagem por dificultar o ajuizamento e a evolução de ações penais contra senadores e deputados federais. Já nesta quarta-feira (17), os parlamentares fizeram novas modificações no texto da proposta, concluindo sua aprovação.

Agora, o texto segue para votação no Senado. Caso seja aprovado sem modificações, entra em vigor imediatamente, sem a necessidade de sanção presidencial.

Se entrar em vigor, a emenda altera as regras de autorização para abrir processos, prisão em flagrante, decreto de medidas cautelares e foro privilegiado (veja, mais abaixo, o que mudaria na prática).

Contexto político

Conforme os parlamentares apoiadores da PEC, a presente proposta foi inspirada no texto original da Constituição de 1988, que determinava a votação prévia no Congresso para aprovar uma ação penal contra algum parlamentar.

Contudo, como lembra Marcelo Schenk Duque, professor de direito constitucional da UFRGS, o contexto daquela época era diferente do atual.

— Os parlamentares defensores da PEC a chamam de PEC das Prerrogativas, pois, na sua visão, a proposta fortaleceria as prerrogativas da atuação dos congressistas, como foi quando da sua criação, na Constituição de 1988. A diferença é que, naquela época, o país vinha de um período de ditadura militar, cassação de mandatos parlamentares, fechamento do Congresso, então esse temor de perseguição se justificava naquele contexto, o que não ocorre agora — destaca.

Em 2001, emenda deu ao STF poder para iniciar ações contra parlamentares. Fabio Rodrigues-Pozzobom / Agência Brasil

Em 2001, após pressão popular, foi aprovada a Emenda Constitucional 35/2001, modificando o estabelecido pela Constituição. Com a emenda, o Supremo Tribunal Federal (STF) passou a poder iniciar ações criminais contra os parlamentares. Após dada ciência da ação pelo Tribunal à respectiva Casa, os congressistas decidiriam em maioria absoluta se suspendiam ou não o andamento do processo.

— No período entre 1988 e 2001, quando vigorou a provisão que agora o Congresso tenta retomar, das cerca de 250 ações que o STF propôs contra parlamentares, somente uma teve andamento. Então, ficou claro que havia uma distorção do dispositivo, que estava sendo usado de fato como uma blindagem dos parlamentares — acrescenta o professor Duque.

A validade da PEC pode ser questionada no próprio Supremo, abrindo uma nova frente de tensão entre os poderes Legislativo e Judiciário.

— É possível, até provável, que o texto da PEC, mesmo após eventualmente ser aprovado no Senado e entrar em vigor, tenha sua constitucionalidade questionada em ação no STF. Se este for o caso, o Tribunal terá uma margem menor de ação para derrubar os principais pontos, pois a emenda é justamente baseada no texto original da Constituição de 1988 — observa Marcelo Schenk Duque.

Principais mudanças propostas pela PEC

Ajuizamento de ação criminal

Como é hoje: o STF pode iniciar ações criminais contra deputados ou senadores, devendo dar ciência da ação à respectiva Casa. Os parlamentares, então, podem decidir pela suspensão do andamento da ação.

Como ficaria: o STF precisaria de autorização da Câmara ou do Senado para iniciar uma ação penal contra algum parlamentar. Os parlamentares da respectiva Casa votarão em até 90 dias após o pedido para decidir se autorizam ou não o início da ação, precisando de maioria absoluta na votação (metade do número total de parlamentares da Casa mais um voto).

No texto-base da ação, aprovado na terça, foi decidido que essa votação seria aberta, mas nova deliberação nesta quarta determinou que essa votação será secreta.

Prisão em flagrante

Como é hoje: parlamentares no exercício do mandato só podem ser presos em flagrante, por crime inafiançável. Nesse caso, os autos são remetidos dentro de 24 horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, resolva sobre a prisão.

Como ficaria: a modificação proposta pela PEC, nesse ponto, é que a votação que delibera sobre manter ou não a prisão do parlamentar passaria a ser secreta, e não nominal, como é atualmente.

Medidas cautelares

Como é: os parlamentares podem ser alvo da imposição de medidas cautelares por juízes de qualquer instância.

Como ficaria: somente o STF poderia expedir medidas cautelares que atinjam os parlamentes em exercício de mandato.

Foro privilegiado

Como é: senadores e deputados federais, assim como outras autoridades, incluindo o presidente da República, têm foro privilegiado, ou seja, não podem ser processados em primeira instância por crimes comuns cometidos durante o exercício de seu mandato.

Como ficaria: se aprovada a PEC, os presidentes de partidos com representação no Congresso também passam a ter foro privilegiado.

Exemplos práticos

Na última semana, o STF condenou oito réus do chamado núcleo crucial da trama golpista. Entre esses réus está Alexandre Ramagem, que em 2022 foi eleito deputado federal.

Em maio deste ano, a Câmara chegou a suspender o andamento da ação penal, prerrogativa que atualmente tem. Por isso, Ramagem só foi julgado pelos três crimes praticados antes do exercício do mandato parlamentar (organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito e golpe de Estado) e não por aqueles que aconteceram antes da diplomação como deputado (dano contra patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado). Os demais réus, ao contrário de Ramagem, foram julgados pelos cinco crimes.

Alexandre Ramagem (D) ao lado de Hugo Motta (E) e Sóstenes Cavalcante (C). Bruno Spada / Câmara dos Deputados,divulgação

Se o texto da PEC já estivesse em vigor e os crimes imputados a Ramagem tivessem sido cometidos durante o exercício de seu mandato, neste caso, o STF teria que ter pedido autorização prévia da Câmara para incluir o deputado no polo passivo da ação e não poderia ter iniciado o processo contra ele sem essa autorização.

Além disso, após a modificação desta quarta, a votação que autorizaria ou não a ação contra Ramagem ocorreria de forma secreta.

Daniel Silveira teve a prisão em flagrante mantida pela Câmara. Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados,Divulgação

Outro exemplo prático pode ser extraído do caso do ex-deputado Daniel Silveira. Em 2021, o STF decretou a prisão em flagrante de Silveira, após o parlamentar divulgar um vídeo com discurso de ódio contra os integrantes da Corte.