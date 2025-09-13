Prisão de Bolsonaro tem apoio de 50% dos brasileiros e oposição de 43%, diz Datafolha

Bolsonaro acompanhou o julgamento em prisão domiciliar. WILTON JUNIOR / ESTADAO CONTEUDO

Pesquisa Datafolha publicada neste sábado (13) revela que 50% dos brasileiros defendem a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado e crimes correlatos, enquanto 43% são contra a medida.

O levantamento ouviu 2.005 eleitores na segunda (8) e na terça-feira (9), em meio ao julgamento de Bolsonaro, em 113 cidades do país. A margem de erro do levantamento é de dois pontos para mais ou para menos.

Em abril, ocasião de levantamento anterior, 52% eram a favor da prisão do ex-presidente e 42%, contra. Já em julho, houve um empate técnico: 48% a 46%, respectivamente. A distância voltou a ser retomada na pesquisa atual.