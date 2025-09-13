Política

Julgamento histórico
Notícia

Prisão de Bolsonaro tem apoio de 50% dos brasileiros e oposição de 43%, diz Datafolha

Ex-presidente foi condenado pelo STF a cumprir 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Agência Estado

