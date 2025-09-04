Prefeita de Cacequi é afastada temporariamente do cargo por decisão judicial

Ana Paula foi afastada do cargo a pedido do MP. Instagram @prefeitaanapauladelolmo15 / Reprodução

A prefeita de Cacequi, na Região Central, Ana Paula Del'Olmo (MDB), foi afastada temporariamente do cargo. A decisão é da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em procedimento instaurado a partir de pedido do Ministério Público. A gestora pública disse que "nunca se envolveu em qualquer prática ilícita".

Até o momento, os motivos que levaram ao afastamento não foram divulgados pelo MP. O órgão não se manifestou sobre a decisão do TJ, mas confirmou o pedido.

Com a medida, o vice-prefeito Edson Fragoso (Republicanos) assume interinamente o comando do Executivo.

Ministério Público investiga fraudes

Em agosto, a prefeitura e a Secretaria de Trânsito e Transporte de Cacequi foram alvos de mandados de busca e apreensão em uma operação do Ministério Público. A operação, denominada Títere, investiga fraudes em licitações e outras práticas ilegais na administração pública.

Na ação, equipes também fizeram diligências em residências de funcionários públicos, empresários e estabelecimentos comerciais. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos.

Ainda não há confirmação de que essa operação tenha relação direta com o afastamento da prefeita.

O que diz a prefeita

Em nota, Ana Paula afirma que ainda não teve acesso completo à decisão e reforçou que nunca se envolveu em qualquer prática ilícita.

Confira a nota na íntegra:

"Fui surpreendida, na data de hoje, com a notificação de meu afastamento provisório do cargo de Prefeita Municipal de Cacequi, por decisão liminar da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em procedimento instaurado a partir de pedido do Ministério Público. Até o momento, minha defesa ainda não obteve acesso à decisão e aos autos. Como gestora pública, reafirmo meu compromisso com a legalidade, a transparência e o interesse da comunidade de Cacequi.

Minha trajetória sempre foi marcada pelo trabalho e pela confiança popular —consubstanciada, inclusive, na reeleição com quase 80% dos votos — e tenho plena tranquilidade quanto à lisura dos meus atos.

Sempre trabalhei incansavelmente por Cacequi. Iniciei minha vida profissional como balconista em uma loja de materiais de construção, fui vereadora e, com muito esforço, fui eleita prefeita por dois mandatos. Nunca me envolvi em qualquer prática ilícita. Tenho fé na Justiça e certeza de que tudo será esclarecido.

Meus advogados já estão adotam as medidas cabíveis para acessar os autos, conhecer os fundamentos da decisão e interpor os recursos pertinentes. Cumprirei integralmente as determinações judiciais, com a expectativa de retomar, com brevidade, o exercício do mandato assim que houver o direito ao contraditório e a devida análise jurídica.

Ana Paula Del Olmo"

A prefeita também divulgou um vídeo nas redes sociais, esclarecendo o afastamento:







