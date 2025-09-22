Lula durante discurso na ONU em 2023. ANGELA WEISS / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursa nesta terça-feira (23) na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), em Nova York. Conforme tradição de quase sete décadas, o líder do Brasil é o primeiro a falar.

Desde a 10ª sessão da Assembleia Geral, em 1955, o Brasil ocupa a posição de orador inaugural, apesar de o primeiro discurso brasileiro em uma sessão ter ocorrido em 1947.

Embora essa prática não seja formalmente definida pelos estatutos da ONU, a origem e continuidade da tradição têm raízes históricas profundas.

Por que o Brasil é o primeiro país a discursar na Assembleia Geral da ONU?

Por se tratar de uma tradição e não regra, não há registros formais que comprovem a razão. No entanto, algumas hipóteses históricas são levantadas. Confira:

Osvaldo Aranha

Uma das explicações do privilégio dado ao Brasil está no reconhecimento a Osvaldo Aranha. O Brasil não apenas foi um dos Estados fundadores da organização, mas como o primeiro país a aderir à ONU.

A influência do então ministro de Relações Exteriores do governo de Getúlio Vargas, Osvaldo Aranha, foi fundamental. Ele presidiu a primeira sessão especial em 1947, na qual foi aprovada a criação do Estado de Israel, um marco significativo na história das Nações Unidas.

Brasil como voluntário

Algumas teorias divergentes sugerem que o Brasil se ofereceu para assumir essa responsabilidade quando nenhum outro país queria fazê-lo logo após a criação da ONU. Isso resultou no Brasil inaugurando os discursos em 1949, 1950 e 1951.

Apenas em 1983 e 1984 o discurso não foi feito por um brasileiro, já que o então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, tomou a palavra antes do ministro das Relações Exteriores do governo João Figueiredo, Ramiro Saraiva Guerreiro.

Conselho de Segurança

Outra teoria é a que de que o posto teria sido dado como "prêmio de consolação" pelo fato do Brasil ter ficado de fora do Conselho de Segurança da ONU em 1945.

O Conselho é composto por Estados Unidos, Rússia, França, China e Reino Unido. Até hoje, o Brasil pleiteia mudanças na composição do Conselho, que tem ainda dez membros rotativos eleitos a cada dois anos. No entanto, só os cinco iniciais têm poder de veto nas decisões.

A abertura da Assembleia é também vista como uma remissão para a diplomacia brasileira por parte das Nações Unidas.

Guerra Fria

Outra hipótese para o Brasil abrir a Assembleia é que o país serviu como uma alternativa diplomática na Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, o que foi muito valorizado para a época.

A ONU conta com 193 Estados-membros. O anfitrião, os Estados Unidos, é o segundo a falar.