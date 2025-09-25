Política

Prisão domiciliar
Notícia

Polícia reconhece falhas em relatório sobre entrada e saída de veículos da casa de Bolsonaro

Moraes pediu o envio de informações detalhadas sobre a entrada e saída de veículos no dia 12 de setembro, um dia após a condenação do ex-presidente

Agência Brasil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS