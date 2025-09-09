PL volta atrás e decide não expulsar deputado que defendeu Moraes e criticou Trump

Parlamentar tem cerca de 25 anos de filiação no partido. Mario Agra / Câmara dos Deputados / Divulgação

Mais de um mês após o Partido Liberal (PL) decidir expulsar o deputado federal Antônio Carlos Rodrigues, o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, voltou atrás e permitiu a permanência do parlamentar na legenda, mediante a advertência.

Durante entrevista, em julho, Antônio Carlos Rodrigues criticou a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar a Lei Magnitsky ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Na ocasião, para justificar a expulsão do deputado — com cerca de 25 anos de filiação no partido — Valdemar disse que a pressão na bancada "foi muito grande".

"A pressão da nossa bancada foi muito grande. Nossos parlamentares entendem que atacar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é uma ignorância sem tamanho" disse Valdemar, em nota oficial, complementando: "Trump é o presidente do país mais forte do mundo".

Ao Metrópoles, Antônio Carlos Rodrigues disse que a sanção a Moraes é o "maior absurdo que já viu na vida política":

— O Alexandre é um dos maiores juristas do país, extremamente competente. Trump tem que cuidar dos Estados Unidos. Não se meter com o Brasil como está se metendo — afirmou.

O Conselho de Ética do partido afirmou que o parlamentar "agiu dentro dos limites do direito à liberdade de expressão", mesmo que a opinião "seja divergente dos seus colegas de partido". As informações são do jornal O Globo.