Política

 Trama golpista
Notícia

PGR pede condenação de seis réus do núcleo 2 em alegações finais ao STF

Órgão concluiu análise dos acusados e defende punição de 22 dos 23 que ainda aguardam julgamento.

Zero Hora

