PGR pede condenação de seis réus do núcleo 2 em alegações finais ao STF

A Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF), na noite desta segunda-feira (22), as alegações finais sobre os seis integrantes do chamado núcleo 2 da organização criminosa envolvida na tentativa de golpe de Estado em 2022, de acordo com o g1.

A PGR pediu a condenação de Sousa Oliveira, Filipe Garcia Martins Pereira, Marcelo Costa Câmara, Marília Ferreira de Alencar, Mário Fernandes e Silvinei Vasques.

De acordo com o órgão, eles devem responder por crimes como:

• Organização criminosa armada;

• Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

• Tentativa de golpe de Estado;

• Dano qualificado contra o patrimônio da União, com uso de violência e grave ameaça;

• Deterioração de patrimônio tombado.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, destacou no documento que as ações do grupo foram comprovadas por meio de mensagens trocadas em aplicativos e arquivos digitais. Ele também afirmou que autoridades da época deixaram de cumprir conscientemente seus deveres, principalmente na proteção da ordem pública, o que favoreceu os episódios de violência registrados.

Segundo Gonet, os réus participaram do monitoramento de autoridades, da formulação de estratégias para neutralizá-las, da elaboração de um decreto que romperia com a ordem democrática e até do mapeamento de regiões com maior número de eleitores do candidato adversário, visando impedir a votação no segundo turno de 2022.