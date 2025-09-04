PGR pede condenação de mais sete réus no julgamento da trama golpista

Paulo Gonet entregou as alegações finais na noite desta quarta-feira (4). Antonio Augusto / STF / Divulgação

A Procuradoria-Geral da República pediu a condenação dos réus acusados de integrarem o núcleo 4 do esquema que tentou dar um golpe de estado no Brasil. O procurador-geral Paulo Gonet entregou as alegações finais na ação penal contra o grupo na noite dessa quarta-feira (3).

Eles seriam os responsáveis por campanhas de desinformação, que teriam papel essencial para a ocorrência dos atos de invasão e depredação no dia 8 de janeiro de 2023.

Segundo a PGR, os acusados fabricaram e disseminaram narrativas falsas contra o processo eleitoral, os poderes constitucionais e as autoridades. A partir daí que surgiu a instabilidade social necessária para a tentativa de ruptura institucional. O documento afirma que “a revolta serviria como fator de legitimação para que fossem decretadas as medidas de exceção”.

Os réus do núcleo 4 são:

Ailton Gonçalves Moraes Barros , major da reserva

, major da reserva Ângelo Martins Denicoli , major da reserva

, major da reserva Carlos Cesar Moretzsohn Rocha , engenheiro e presidente do Instituto Voto Legal

, engenheiro e presidente do Instituto Voto Legal Giancarlo Gomes Rodrigues , subtenente do Exército

, subtenente do Exército Guilherme Marques de Almeida , tenente-coronel do Exército

, tenente-coronel do Exército Marcelo Araújo Bormevet , agente da Polícia Federal e ex-integrante da Abin

, agente da Polícia Federal e ex-integrante da Abin Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército

Eles respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.