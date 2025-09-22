Política

PGR denuncia Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo por coação em processo da tentativa de golpe de Estado

Gonet pediu ao Supremo que a denúncia seja enviada à Câmara para adoção de medidas disciplinares contra o parlamentar

