PEC da Blindagem: saiba a posição dos deputados gaúchos sobre o voto secreto para abertura de processos

A Câmara dos Deputados aprovou, na tarde desta quarta-feira (17), a necessidade de votação secreta para a abertura de processos contra parlamentares. O texto faz parte da PEC da Blindagem, aprovada na terça (16), que busca exigir a autorização do Congresso para a instauração de inquérito policial ou processo criminal contra deputados e senadores.
Isso significa que o eleitor não vai saber como cada parlamentar votou para autorizar ou não investigações ou processos contra políticos.
O voto secreto voltou a ser previsto na PEC da Blindagem com 314 votos favoráveis e 168 contrários. Do total, 15 deputados gaúchos defenderam o sigilo, enquanto 16 votaram contra (veja a lista abaixo).
Na votação do texto-base da PEC, foram 353 votos favoráveis e 134 contrários — sendo que a bancada do RS deu 17 votos a favor e 13 contra.
Para valer, a PEC da Blindagem ainda precisa passar por votação do Senado, que pode aprovar, rejeitar ou alterar o texto.
Placar da bancada gaúcha
Votaram Sim: 15 deputados
- Afonso Hamm (PP)
- Alceu Moreira (MDB)
- Bibo Nunes (PL)
- Covatti Filho (PP)
- Franciane Bayer (Republicanos)
- Giovani Cherini (PL)
- Luiz Carlos Busato (União)
- Marcelo Moraes (PL)
- Márcio Biolchi (MDB)
- Mauricio Marcon (Podemos)
- Osmar Terra (PL)
- Pedro Westphalen (PP)
- Ronaldo Nogueira (Republicanos)
- Sanderson (PL)
- Zucco (PL)
Votaram Não: 16 deputados
- Afonso Motta (PDT)
- Any Ortiz (Cidadania)
- Bohn Gass (PT)
- Daiana Santos (PCdoB)
- Daniel Trzeciak (PSDB)
- Danrlei (PSD)
- Denise Pessôa (PT)
- Fernanda Melchionna (PSOL)
- Heitor Schuch (PSB)
- Lindenmeyer (PT)
- Lucas Redecker (PSDB)
- Marcel van Hattem (Novo)
- Marcon (PT)
- Maria do Rosário (PT)
- Paulo Pimenta (PT)
- Pompeo de Mattos (PDT)