PEC da Blindagem, que dificulta ação penal contra parlamentares, é aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados

Texto determina que investigações contra senadores, deputados e presidentes de partidos passem por autorização do Legislativo

Zero Hora

Agência Brasil

