PEC da Blindagem, que dificulta ação penal contra parlamentares, é aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados

Projeto foi pautado nesta terça-feira. Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

Em sessão plenária nesta terça-feira (16), a Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição (PEC) da Blindagem, que dificulta denúncias criminais contra parlamentares. Foram 353 votos a favor, 134 contrários, e uma abstenção.

A PEC determina que qualquer abertura de ação penal contra parlamentares dependa de autorização prévia, em votação secreta, da maioria absoluta do Senado ou da Câmara. Além disso, a proposta concede foro no Supremo Tribunal Federal (STF) para presidentes de partidos com acentos no parlamento.

O texto precisa, ainda, ser apreciado em segundo turno para, depois, seguir para votação no Senado.

A PEC da Blindagem foi apresentada por Celso Sabino (União (União-PA) em 2021, e foi retomada neste ano pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (republicanos -PB), para encerrar a ocupação à mesa diretora da Casa que protestavam contra o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pela trama golpista.

O projeto foi articulado pela maioria dos líderes da Câmara com o apoio da oposição liderada pelo Partido Liberal (PL).

Motta justificou que o projeto “fortalece a atividade parlamentar e foi defendida pela maioria da representação do Colégio de Líderes”.

Hoje, o relator do projeto foi Claudio Cajado (PP-BA), que substitui Lafayette de Andrada (Republicanos-MG) na função.

O que prevê a PEC

Projeto prevê a necessidade de autorização prévia do Legislativo para a abertura de inquérito sobre deputados, senadores e presidentes de partidos .

para a abertura de . A proposta também limita as situações de prisão de parlamentares para casos de flagrante ou por crime inafiançável.

para casos de flagrante ou por crime inafiançável. O texto estabelece a exigência de que medidas cautelares sejam analisadas pelo plenário do STF , como uso de tornozeleira eletrônica ou prisão domiciliar.

, como uso de tornozeleira eletrônica ou prisão domiciliar. Proibição do afastamento de um congressista do cargo por decisão da Justiça

Constituição

Até 2001, a Constituição estabelecia que os parlamentares não poderiam ser processados criminalmente sem prévia licença de sua Casa.

Naquele ano, uma Emenda Constitucional, a 35/2001 retirou essa parte da Constituição, e os deputados passaram a ser processados sem autorização prévia do plenário da Câmara ou do Senado.