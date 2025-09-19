PEC da Blindagem já tem relator escolhido na Comissão de Constituição e Justiça do Senado

Profissão e partido pesaram para escolha de Alessandro Vieira. Marcos Oliveira / Agência Senado/Divulgação

Tramitando na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, a PEC da Blindagem terá a relatoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE). Ele foi indicado pelo presidente do colegiado, Otto Alencar (PSD-BA) por ter notório saber jurídico, já que é delegado de carreira e membro atuante da CCJ.

Alencar adiantou que o relatório de Vieira será apresentado na quarta-feira e defenderá a rejeição da proposta, segundo o g1. Aprovado na Câmara, o texto aumenta a proteção aos parlamentares contra abertura de investigações criminais.

— Ele vai trabalhar para sepultar esse absurdo parlamentar — projetou Otto Alencar.