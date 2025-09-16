PEC da Blindagem é pautada por Motta e deve ser votada nesta terça-feira

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), incluiu na pauta de votação desta terça-feira (16) a proposta de emenda à Constituição (PEC) que blinda parlamentares de decisões da Justiça. O texto já havia entrado na previsão de apreciação em 27 de agosto pela Casa, mas os deputados decidiram adiar a análise.
De acordo com o g1, Motta incluiu o tema na agenda após se reunir com lideranças partidárias durante a manhã.
A proposta é de 2021 e foi apresentada pelo deputado e atual ministro do Turismo, Celso Sabino (União-PA). O texto foi retomado pelo presidente da Casa como um acordo para por fim à ocupação da mesa diretora por integrantes da oposição.
A partir desta terça, a relatoria do projeto passa para o deputado Claudio Cajado (PP-BA), escolhido por Motta para substituir Lafayette de Andrada (MG). Ele é próximo do ex-presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), que é visto como um dos articuladores da PEC da Blindagem.
O que prevê a PEC da Blindagem
Um dos pontos em discussão restabelece o texto original da Constituição de 1988, que prevê a necessidade de autorização prévia do Legislativo para a abertura de inquérito sobre deputados e senadores.
A proposta também limita as situações de prisão de parlamentares para casos de flagrante ou por crime inafiançável. Outros pontos são:
- Exigência de que medidas cautelares sejam analisadas pelo plenário do STF, como uso de tornozeleira eletrônica ou prisão domiciliar
- Proibição do afastamento de um congressista do cargo por decisão da Justiça