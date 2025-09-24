PEC da Blindagem é enterrada no Senado após comissão rejeitar texto por unanimidade

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Carlos Moura/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), encerrou, nesta quarta-feira (24), a tramitação da proposta de emenda à Constituição (PEC) da Blindagem. No plenário da Casa, o parlamentar comunicou o arquivamento do texto.

— Tendo em vista que a Comissão de Constituição e Justiça, de forma unânime, aprovou parecer da lavra do senador Alessandro Vieira sobre a proposta, concluindo por sua inconstitucionalidade e injuridicidade, e, no mérito, por sua rejeição, essa presidência, com amparo regimental claríssimo, determina o seu arquivamento — afirmou Alcolumbre no plenário.

Mais cedo, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) rejeitou por unanimidade a proposta que estabelece a necessidade de aval do Congresso para a abertura de ações penais contra deputados e senadores. Foram 26 votos contra o texto e nenhum favorável.

Como a rejeição à proposta foi unânime, o regimento do Senado prevê apenas que o plenário comunique o arquivamento do texto, sem possibilidades de recursos para uma nova votação. Com isso, a PEC foi enterrada.

No último domingo (21), manifestações populares se espalharam pelo país em contrariedade à PEC, o que pode ter pressionado os parlamentares.

Na Câmara, texto tinha sido aprovado em dois turnos

A PEC, apresentada em 2021 por Celso Sabino (União-PA), foi retomada neste ano pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para encerrar a ocupação à mesa diretora da Casa por parlamentares que protestavam contra o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pela trama golpista.

O texto foi votado no último dia 16 em plenário e aprovado com apoio da maioria dos parlamentares. No primeiro turno, foram 353 votos a favor, 134 contrários, e uma abstenção. Já no segundo turno, foram 344 votos favoráveis e 133 contrários.

O projeto foi articulado pela maioria dos líderes da Câmara com o apoio da oposição liderada pelo Partido Liberal (PL).

Motta justificou que o projeto “fortalece a atividade parlamentar e foi defendida pela maioria da representação do Colégio de Líderes”.

O que previa a PEC