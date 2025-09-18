Política

Decisão de Motta
Paulinho da Força é escolhido relator do projeto da anistia na Câmara

Deputado federal pelo Solidariedade será o responsável por apresentar uma nova versão da proposta, que teve a urgência aprovada na quarta-feira

