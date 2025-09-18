Paulinho da Força é escolhido relator do projeto da anistia na Câmara

Paulinho da Força afirmou que a ideia do projeto é pacificar o país e fazer um projeto "meio-termo". Marcelo Camargo / Agência Brasil

O deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-PB) foi escolhido pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), como relator da proposta da anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro, aprovada na quarta-feira (17). Ele será o responsável por apresentar uma nova versão do projeto, que será votada em plenário.

"Tenho certeza que ele conduzirá as discussões do tema com o equilíbrio necessário", afirmou o presidente da Câmara no X. A publicação de Motta ocorreu minutos depois de o presidente do Solidariedade chegar à residência oficial da Câmara, em Brasília.

De acordo com o g1, a expectativa é de que, em duas semanas, o parecer esteja pronto. O texto deve contemplar redução das penas dos condenados, sem um perdão total aos crimes.

Em entrevista à GloboNews, Paulinho afirmou que a ideia do projeto é pacificar o país e fazer um projeto "meio-termo".

— A conversa foi um pouco de prazos, de caminhos, onde vamos procurar construir o projeto, quais são as regras para que a gente possa construir o projeto. A ideia é pacificar o país. Um projeto meio-termo, que não seja nem tanto da esquerda, nem tanto da direita — afirmou.

O deputado afirmou ainda que deve se reunir com lideranças nos próximos dias, incluindo governadores como o de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para alinhar os principais pontos da proposta. Paulinho também mencionou que conversará com membros do Supremo em busca desta pacificação.

O parlamentar é considerado próximo do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes e tem interlocução com integrantes do Supremo, o que pode ter sido um dos fatores que motivou a escolha de Motta.

Magistrados da Corte já avisaram que não aceitarão a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos e três meses de prisão, nem aos demais envolvidos na trama que atentou contra a democracia. Se o Congresso der sinal verde para uma proposta de perdão nesses termos, o STF barrará o seu avanço, sob o argumento de que é inconstitucional.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirmou que nenhum projeto de anistia ampla, geral e irrestrita passará pela Casa.