Política

Condenados pelo 8 de Janeiro
Notícia

Paulinho da Força defende mudança no projeto de anistia e diz que Bolsonaro terá pena reduzida

Relator do PL, escolhido por Hugo Motta na quinta-feira, afirmou que ainda não há definição de quais crimes serão afetados pela dosimetria

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS