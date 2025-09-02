Política

Confusão em avião
Notícia

Passageira que atacou Flávio Dino em voo é indiciada pela PF

A enfermeira Maria Shirlei Piontkievicz, que teria gritado, hostilizado e tentado agredir o ministro, foi indiciada por injúria qualificada e incitação ao crime  

