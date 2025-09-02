Passageira que atacou Flávio Dino em voo é indiciada pela PF

Ministro Flávio Dino foi hostilizado durante voo para Brasília. Andressa Anholete / STF

A Polícia Federal indiciou uma mulher que teria causado uma confusão em um voo na segunda-feira (1º), ao atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino, que também estava a bordo. A indiciada foi identificada como a enfermeira Maria Shirlei Piontkievicz, teria gritado, hostilizado e tentado agredir o ministro.

O episódio aconteceu um dia antes do início do julgamento onde o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus podem ser condenados pelo STF por tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, entre outros crimes.

Piontkievicz foi indiciada por injúria qualificada (quando a ofensa à dignidade ou ao decoro de alguém acontece de forma pública ou por meios que ampliam sua divulgação) e por incitação ao crime (incentivar ou estimular terceiros a praticarem delitos).

O que aconteceu?

O ministro estava sentado e trabalhando, de cabeça baixa, aguardando a decolagem do voo quando a mulher, aos gritos, embarcou, relatou a assessoria do ministro à CNN.

Segundo relatos, antes da decolagem do avião, que sairia de São Luís, no Maranhão, e iria para Brasília, a passageira se levantou e, em voz alta, afirmou que “não respeita esse tipo de gente” e que o “avião estava contaminado”. Também teria perguntado “onde o comunismo deu certo?” e apontado para o ministro dizendo: “o Dino está aqui”.

Ainda conforme os relatos, a mulher tentou se aproximar do magistrado, mas foi contida por um segurança. Dino permaneceu calado durante toda a confusão. A hostilização só cessou após advertência da tripulação, quando a chefe de cabine interveio. Um agente da Polícia Federal que atua no aeroporto de São Luís foi acionado e entrou no avião.

Ao pousar em Brasília, a passageira foi conduzida por agentes da PF para prestar depoimento e, em seguida, liberada. Ela assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência, utilizado em casos de infrações penais de menor potencial ofensivo.

A assessoria do ministro afirmou que a atitude representou uma tentativa de incitar outros passageiros contra ele. “Agressões físicas e verbais, ainda mais no interior de um avião, são inaceitáveis”, declarou a equipe em nota.

Quem é a mulher?

Maria Shirlei Piontkievicz é servidora do governo do Paraná. Ela viajava com um grupo de 16 turistas, conforme a CNN.

Em suas redes sociais, ela publica críticas frequentes ao PT. Em uma das últimas postagens, aparece em ato com roupas verde e amarela, ao lado de outros manifestantes, segurando uma faixa com a frase: “O Supremo Tribunal está acovardado”.

Por que Dino foi alvo?

Flávio Dino é um dos cinco integrantes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que julga o caso da trama golpista a partir desta terça-feira (2). Dino foi indicado ao STF em 2023 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Antes foi governador do Maranhão pelo Partido Comunista do Brasil e ministro da Justiça no atual governo.