Padilha desiste de viagem para Assembleia Geral da ONU após restrições dos EUA: "É inaceitável"

Ministro da Saúde recebeu o visto na quinta-feira. Rafael Nascimento/Ministério da Saúde / Divulgação

Um dia após receber o visto com restrições de circulação para viajar aos Estados Unidos e participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) na próxima semana, nesta sexta-feira (19) o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou que não vai mais integrar a comitiva brasileira que embarca no domingo (21). Ele classificou como "inaceitável" as restrições lhe foram impostas pelo governo norte-americano.

— Inaceitável as condições, porque eu sou o ministro da Saúde do Brasil. Quando vou para um evento como esse, tenho que ter plena possibilidade de participar do conjunto das atividades das quais nós somos convidados — declarou em entrevista ao Estúdio I, da Globo News.

Ao liberar o visto de Padilha na quinta-feira, o governo dos Estados Unidos determinou que ele poderia circular apenas em uma área de até cinco quarteirões de distância do hotel em que iria se hospedar em Nova York. O ministro argumenta que isso inviabiliza sua participação na reunião da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), que será em Washington.

Padilha também afirmou que medida do governo norte-americano tem cunho político e não visa ele como pessoa, mas como ministro da Saúde do Brasil.