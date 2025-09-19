Política

Não vai mais!
Padilha desiste de viagem para Assembleia Geral da ONU após restrições dos EUA: "É inaceitável"

Limitação para circular próximo ao local de hospedagem impediria ministro de participar da reunião da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) em Washington

