O que os colunistas de GZH disseram sobre o primeiro dia do julgamento de Jair Bolsonaro

Com sessões em dois turnos, o primeiro dia do julgamento de oito réus por suposta tentativa de golpe de Estado no Brasil, após as eleições de 2022, teve a apresentação dos argumentos da Procuradoria-Geral da República (PGR) e dos advogados dos réus Mauro Cid, Alexandre Ramagem, Almir Garnier e Anderson Torres.
Os trabalhos terão continuidade na terça-feira (2), a partir das 9h, e devem ser retomados com a manifestação da defesa do general Augusto Heleno.
