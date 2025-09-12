O que muda no cenário político do Brasil com a condenação de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado

Jair Bolsonaro não acompanhou nenhuma sessão do STF. Sergio Lima / AFP

Dois fatos inéditos foram encravados na história do Brasil neste setembro de 2025. Um ex-presidente da República foi levado ao banco dos réus por tentativa de golpe de Estado. Jair Bolsonaro, capitão reformado do Exército e principal líder da direita nacional, foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por quatro votos a um, nesta quinta-feira (11), pelo movimento golpista contra o resultado das eleições presidenciais de 2022, vencida por Luiz Inácio Lula da Silva. Outros cinco militares e dois policiais federais, aliados do ex-presidente, também restaram condenados por integrarem o denominado "núcleo crucial" da trama.

O Brasil que emerge do julgamento é motivo de divergências, mas alguns tópicos encontram consonância analítica. O país continuará polarizado e a direita deve passar por um processo, ainda que temporário, de divisão. A ala pragmática tende a acelerar a sucessão de Bolsonaro como ponta de lança eleitoral, enquanto o grupo fiel ao ex-presidente e seus familiares pode seguir o caminho da radicalização liderado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que trabalha por sanções tarifárias ao Brasil no Exterior. Outra análise majoritária é de que o julgamento não entregará pacificação. A crise institucional permanece, com a direita liderando a contestação à legalidade da decisão do STF e pressionando no Congresso, com apoio crescente do centrão, pela aprovação da anistia para os envolvidos com o golpismo. Pesquisas mostram que a maioria da população é favorável à punição de Bolsonaro e contrária ao perdão, mas a condenação do líder de direita traz um risco ao governo Lula: a possibilidade de deterioração das relações já azedadas com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de cujas mãos podem sair novas sanções.

Momento histórico e ruptura de tradição

Os cinco presidentes que governaram o Brasil durante a ditadura, período de violação da democracia e dos direitos humanos, além da degradação econômica no apagar das luzes, jamais responderam pelos seus atos. O mesmo valeu para militares que cometeram delitos em 25 anos de repressão. Eles deixaram o poder de forma negociada, salvaguardados por uma anistia que apagou os crimes do passado, inclusive para os militantes da oposição clandestina. O apaziguamento também prevaleceu após a ditadura de Getúlio Vargas no Estado Novo, época antidemocrática e de repressão, igualmente apoiada de forma decisiva por círculos militares.

Sob a sombra do passado, a condenação de Bolsonaro é avaliada como um marco histórico por Leonardo Avritzer, professor titular aposentado do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Brasil não tem tradição de punir os militares. Não penalizar as violações de direitos humanos e da ordem democrática foi o que permitiu a tentativa de golpe de 2022. Nunca chegamos numa fase de subordinação completa dos militares ao poder civil. O julgamento de Bolsonaro finalmente pode estar abrindo essa fase. LEONARDO AVRITZER Professor titular aposentado do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais.

A professora Silvana Krause, do programa de pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), aponta "robustez" probatória contra o grupo liderado por Bolsonaro. É um dos fatores que levaria a maioria da população a concordar com a condenação e a rejeitar a anistia, conforme demonstrado em pesquisas.

— É um fato novo na opinião pública, que rompe com a nossa tradição de conciliar. A sociedade está querendo, sim, a responsabilização. Isso é inovador. E também é um desafio porque uma parcela do eleitorado não aceita o papel do STF de julgador e acha que o ex-presidente é vítima — destaca Silvana.

No campo da direita, as críticas ao histórico julgamento miram a "redução do garantismo jurídico" aos réus. Há protestos contra o fato de o ministro Alexandre de Moraes ser o relator do caso no STF e, ao mesmo tempo, uma das vítimas dos assassinatos cogitados no plano "Punhal Verde e Amarelo", elaborado por militares do entorno de Bolsonaro. Também há queixume porque outros dois magistrados da primeira turma do STF, responsável pelo julgamento, foram indicados para a Corte devido à relação de confiança com Lula: Flávio Dino e Cristiano Zanin. Os críticos dizem que eles deveriam se declarar "suspeitos" para julgar o caso.

Os elementos mostram que houve conversas, planejamento e cogitação de um golpe. Mas isso virou tentativa? Esse é o julgamento que deveria acontecer, decidido por um juiz imparcial, de instância inferior e com duplo grau de jurisdição. RICARDO GOMES Advogado e ex-vice-prefeito de Porto Alegre. Atualmente comentarista político e apresentador do Brasil Paralelo.

Julgamento não entrega pacificação

Manifestação a favor de Bolsonaro em Porto Alegre, foto de 7 de setembro de 2025. Paulo Egídio / Divulgação

Silvana Krause salienta que Bolsonaro está com elevada rejeição, embora mantenha amplo séquito. O fato de estar inelegível e condenado à prisão não apaga o diagnóstico de que ele é o líder de uma massa que o vê como vítima de perseguição.

— O julgamento não encerra a crise institucional. Para onde vamos com esse conflito? A ciência política não está fazendo prognósticos. É um teste sobre o quanto a democracia liberal vai resistir — diz a professora.

Ricardo avalia que a tensão política seguirá alta. Uma das formas de manutenção da efervescência é a pressão no Congresso pela votação do projeto da anistia. O movimento tem conquistado apoio no centrão, formação política com histórico de se mover conforme interesses, mas que, atualmente, tem inclinação ideológica à direita. Isso ficou claro no gesto da federação partidária entre União Brasil e PP, que anunciou a decisão de deixar cargos no governo Lula para se alinhar às pressões pela anistia. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também está empenhado em um acordo de anistia para Bolsonaro, mas com o indicativo de manutenção da inelegibilidade. O ex-presidente não seria preso e se veria livre da condenação, mas manteria o impedimento de se candidatar, o que abriria caminho para a unção de Tarcísio como a aposta presidencial da direita. O perdão, se aprovado pelo Congresso, tende a ser vetado por Lula. O desarmar desta bomba-relógio — ou seja, dar a palavra final — poderá recair novamente sobre o STF. Os sinais emitidos pela Corte são de que a anistia seria inconstitucional. Um cenário em que a crise se retroalimenta.

— O julgamento de Bolsonaro, na forma como está sendo feito, não tem o condão de entregar justiça e pacificação social. Não retira os fatos do campo da narrativa política. Uma corrente vai continuar achando que foi uma tentativa de golpe de Estado articulada por Bolsonaro. E, de outro lado, a negação: não houve tentativa de golpe e o 8 de janeiro foi uma revolta popular que gerou depredação — afirma Ricardo.

Avaliação diversa é costurada por Leonardo Avritzer. Ele recorda que Bolsonaro buscou o conflito e a radicalização com o STF desde o início do seu governo, em 2019, com a instalação do "Gabinete do Ódio" e o discurso no 7 de Setembro de 2021, quando ameaçou a ordem democrática e declarou, diante de multidão, que descumpriria decisões de Moraes. Depois, recorda Avritzer, as tensões escalaram para a deslegitimação do processo eleitoral, com alegações falsas sobre as urnas eletrônicas, e culminaram no esforço golpista para subverter o resultado da eleição de 2022.

O julgamento tem um aspecto de fecho que fortalece as instituições republicanas do Brasil. Essa crise é muito personificada no STF e no Moraes. Seria importante o fechamento, mas é difícil dizer se vai acontecer por conta da reação da bancada bolsonarista no Congresso. LEONARDO AVRITZER Professor titular aposentado do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais

Para os que acreditam na possibilidade de redução do nervosismo, um dos indícios é a diminuição da presença de apoiadores nas últimas manifestações públicas com a presença de Bolsonaro. Um sinal de que ele teria sofrido desgaste e perdido fôlego.

Reorganização e divisão da direita

A condenação de Bolsonaro e o iminente encarceramento, somados à inelegibilidade que já vigorava, aceleram a sucessão da face eleitoral da direita na disputa pelo Palácio do Planalto em 2026. O cientista político e professor do Insper, Fernando Schüler, avalia que a hegemonia passará a ser exercida por um grupo de governadores. O mais cotado deles é Tarcísio de Freitas, embora também estejam à mesa Ratinho Jr. (PSD-PR), Romeu Zema (Novo-MG) e Ronaldo Caiado (União Brasil-GO).

— Há uma transição da direita diretamente associada à figura do Bolsonaro para uma direita institucional e mais moderada. Bolsonaro continua sendo o grande eleitor do campo político e isso explica os cuidados dos governadores, que buscam preservar os vínculos de lealdade, mas é uma mudança de quem vai conduzir — afirma Schüler.

Ele concorda que a troca da guarda causa, neste momento, uma divisão. De um lado, a “direita pragmática que já vem acelerando a transição”. De outro, a família do ex-presidente e os seguidores fiéis do bolsonarismo. Apesar de o cenário já ter produzido ríspidos bate-bocas públicos e acusações de infidelidade, sobretudo contra Tarcísio, Schüler acredita que o tempo tornará a unidade impositiva.

O núcleo familiar está ressentido, obviamente. A pressão internacional via tarifas não é simpática e traz um isolamento do Eduardo. É previsível que esse segmento demore mais a fazer a transição, mas ela vai acontecer por rigorosa falta de alternativa. FERNANDO SCHÜLER Cientista político, professor do Insper.

Ele avalia que uma liderança de direita considerada mais equilibrada será decisiva para um avanço sobre o centro político, a começar pela aliança com o PSD de Gilberto Kassab. Um obstáculo para a composição será a aceitação de Tarcísio pelo bolsonarismo radical. Para o grupo, o governador de São Paulo tem um perfil afeito ao centrão. Em uma tentativa de conquistar essa porção da direita, Tarcísio fez um discurso sob medida no ato de 7 de setembro, em São Paulo, quando aderiu à narrativa radicalizada e chamou Moraes de "tirano".

Para Leonardo Avritzer, o futuro do campo político depende, em maior parte, do próprio Bolsonaro. O cientista político aponta três caminhos possíveis. No primeiro, o ex-presidente recorre da condenação e protela a decisão eleitoral, ampliando o seu cacife na negociação. O segundo é antecipar a aposta em Tarcísio calcado na ideia de que, em caso de vitória, o primeiro ato do novo governo seria a concessão do indulto.

Na terceira hipótese, diz Avritzer, Bolsonaro escolheria um nome da família para concorrer, em um caminho que tenderia à radicalização contra o sistema republicano.

— Tudo isso nos leva à conjuntura de indeterminação na direita brasileira, embora eu considere a terceira possibilidade menos provável — diz Avritzer.

Riscos para o governo Lula

Donald Trump conversa com jornalistas no jardim da Casa Branca. Jim WATSON / AFP

O momento é de instabilidade e os Estados Unidos aplicam, desde 6 de agosto, tarifas de 50% sobre parte dos produtos de exportação do Brasil. Embora seja uma penalidade econômica, os argumentos de Trump não deixaram dúvida de que o tarifaço tem o objetivo de punir o Brasil pelo julgamento de Bolsonaro, um parceiro ideológico da extrema-direita internacional. O risco apontado por analistas é o de Trump aplicar mais sanções, em resposta à condenação, para prejudicar o Brasil e acuar autoridades. Em agosto, primeiro mês de vigência das taxas trumpistas, as exportações totais do Brasil registraram crescimento de 3,9%, puxadas pelas vendas para a China, Argentina e México. Especialistas alertam contra a euforia: os próximos meses devem registrar maiores impactos nocivos das tarifas de Trump nas remessas brasileiras.

Não vejo nenhuma previsibilidade e não é seguro dizer que o conflito com os Estados Unidos vai ou não ter efeito. Mas, se existirem, são efeitos que podem cair no colo do Lula SILVANA KRAUSE Professora do programa de pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Uma parcela de analistas acredita que novas punições devem ser individuais, como a extensão da Lei Magnitsky, aplicada contra Alexandre de Moraes para sufocar qualquer vida financeira que dependa de conexão com instituições norte-americanas.

— As sanções econômicas são severas contra o Brasil, um país importante para os Estados Unidos. Quem ganha com isso tende a ser a China. Desse ponto, é pouco sensato impor mais sanções, mas Trump se guia bastante por seus instintos e vínculos pessoais e tem simpatia por Bolsonaro — afirma o cientista político Scott Mainwaring, professor da Universidade de Notre Dame (EUA).

Eu não ficaria surpreso com a adição de novas sanções. Elas podem ser contra outros membros do STF que apoiaram a condenação. SCOTT MAINWARING Professor da Universidade de Notre Dame (EUA)

Apesar de as apostas se concentrarem em novas penalizações individuais, causou sobressalto a declaração, na terça-feira (9), da porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, ao responder a pergunta de um repórter sobre a situação de Bolsonaro.

— O presidente (Trump) não tem medo de usar meios econômicos nem militares para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo — afirmou Leavitt, sem mais detalhes.

Leonardo Avritzer, da UFMG, pondera o risco de efeitos deletérios no ambiente interno ao lembrar que Lula recuperou parte da popularidade desde o começo do conflito. Também menciona "boas notícias", como "a inflação caindo em direção à meta", o "desemprego baixo" e o "Produto Interno Bruto (PIB) crescendo".

— Trump não tensiona com o governo Lula, mas com as instituições republicanas, especialmente o Judiciário. Pode ser que venham novas agressões, mas nada indica que irão desestabilizar radicalmente. Do ponto de vista eleitoral, pode até ajudar — pontua Avritzer.

O escritor Percival Puggina atribui a Lula o princípio da querela com Trump. Na reta final da corrida à Casa Branca, em 2024, o presidente brasileiro declarou "torcida" pela democrata Kamala Harris por considerá-la um caminho mais "seguro para fortalecer a democracia".