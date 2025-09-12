Política

Perspectivas
Notícia

O que muda no cenário político do Brasil com a condenação de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado

Apesar do inédito caráter pedagógico, julgamento não deve entregar pacificação ao país. Tendência é de manutenção da divisão e da crise institucional, além do risco de maior degradação das relações com os EUA

Carlos Rollsing

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS