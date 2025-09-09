Moraes vota pela soma de penas para crimes de Golpe de Estado e Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito

Magistrado votou para que acusados tenham punição por dois crimes contra a democracia. EVARISTO SA / AFP

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou para que os acusados pela tentativa de golpe de Estado tenham punição por dois crimes contra a democracia. São eles: golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O magistrado argumentou que houve intenção do grupo em cometer as duas infrações e, por isso, determinou que as penas sejam somadas.

O entendimento de Moraes segue o da Procuradoria-geral da República (PGR). As defesas dos acusados, por sua vez, querem evitar a aplicação das duas penas simultaneamente, argumentando que os crimes deveriam ser tratados como um só.

O que está em debate, portanto, é o chamado princípio da consunção, que impacta no tempo de prisão (entenda abaixo).

Além dos dois crimes contra a democracia, Moraes defende que outras três infrações devem ser somadas nas punições no caso em questão: organização criminosa, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado.

Princípio da consunção

É o princípio utilizado para definir penas quando há mais de um crime. Como esclarece o g1, o objetivo é evitar punições duplicadas por um mesmo ato.

Conforme definição divulgada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o princípio da consunção pode ser aplicado quando o agente pratica mais de uma conduta criminosa com um objetivo, sendo que um dos crimes é meio necessário para o outro. Assim, o réu só responde pelo crime-fim. É o caso, por exemplo, de quando uma pessoa é agredida e morre por conta disso. O crime de homicídio absorve o de lesão corporal. Ou seja, o crime mais grave "absorve" o menos grave.

Para a PGR, no caso em questão, os réus cometeram dois crimes, ao mesmo tempo: golpe de Estado, cuja pena é de quatro a 12 anos de prisão, e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, com pena de quatro a oito anos. Por conta disso, a PGR pediu ao STF que as penas sejam somadas.

As defesas, por outro lado, alegam que o golpe foi apenas um meio para a abolição do Estado Democrático de Direito. Por conta disso, com base no princípio da consunção, pedem que os dois crimes não gerem penas separadas.

Nos julgamentos sobre os atos de 8 de janeiro, o Supremo determinou que os dois crimes eram diferentes e deveriam ser punidos de modo separado. Para os ministros, cada crime tem uma intenção própria e causa prejuízos específicos à democracia. Os ministros Luís Roberto Barroso, Luiz Fux e André Mendonça, porém, discordaram e votaram a favor da aplicação do princípio da consunção. Entre eles, apenas Fux integra a Primeira Turma do STF, que julga o núcleo 1.