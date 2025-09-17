O que é a PEC da Blindagem? Entenda a proposta aprovada na Câmara dos Deputados

Deputados analisam texto que protege parlamentares de decisões da Justiça. Kayo Magalhaes / Câmara dos Deputados

Aprovada na Câmara dos Deputados em sessão realizada na noite de terça-feira (16), a proposta de emenda à Constituição (PEC) da Blindagem estabelece a necessidade de autorização do Congresso Nacional para abertura de um inquérito ou processo criminal contra parlamentares.

O projeto foi aprovado em dois turnos. Na primeira rodada, foram 353 votos favoráveis e 134 contrários. Na segunda votação, foram 344 favoráveis e 133 contrários. Na prática, o texto dificulta a evolução de ações penais contra senadores e deputados (veja mais detalhes abaixo).

O plenário rejeitou a exigência de voto secreto ao votar um destaque já na madrugada desta quarta-feira (17). Eram necessários 308 votos para aprovar a alteração no texto, mas devido à falta de quórum, foram 296 deputados favoráveis.

Os deputados ainda precisam analisar outros dois destaques que podem alterar a proposta. A votação será realizada em nova sessão, com previsão de início na manhã desta quarta. Somente depois da conclusão da apreciação na Câmara, o texto segue para votação no Senado.

A PEC foi inspirada no texto original da Constituição de 1988, que determinava a votação prévia no Congresso para aprovar uma ação penal contra algum parlamentar. A proposta assegura que nenhum deputado ou senador responda a uma ação criminal sem que os seus pares aprovem com votação em suas respectivas casas (Senado ou Câmara dos Deputados).

Os parlamentares só poderão ser julgados no Supremo Tribunal Federal (STF), que também será o único órgão competente a impor medidas cautelares aos deputados — diferentemente do que estava previsto em 1988.

Prisão em flagrante

Outra novidade do texto discorre sobre a prisão em flagrante, que só poderá acontecer em caso de crimes inafiançáveis — como tráfico de drogas, terrorismo e racismo, por exemplo.

Se houver flagrante, o processo deve ser enviado em até 24 horas para o STF. Depois disso, o Congresso Nacional abre votação, com prazo de 90 dias, para decidir se mantém a prisão ou não. Caso não se forme maioria absoluta na respectiva casa legislativa, a prisão em flagrante é suspensa até o fim do mandato do parlamentar.

Foro privilegiado

O texto também prevê ampliar o foro privilegiado para presidentes de partidos, que só poderão ser julgados pela Suprema Corte. Atualmente, presidente e vice-presidente da República, congressistas e presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo têm foro privilegiado.

O que prevê a PEC