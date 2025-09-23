Política

Nova York
Notícia

Sem citar Trump diretamente, Lula manda recado em discurso na ONU: "Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis"

Presidente do Brasil, como de praxe, abriu a sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS