Sem citar Trump diretamente, Lula manda recado em discurso na ONU: "Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis"

Às 10h49min, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vestindo um terno azul-marinho e uma gravata com listras em diagonal nas cores da bandeira do Brasil, subiu à tribuna e se dirigiu ao púlpito da ONU. Logo na sua primeira manifestação, deu o tom do que seria o discurso na abertura da 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas:

— Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando regra.

Lula destacou que o momento deveria ser de celebração das Nações Unidas, que completa 80 anos em 2025. No entanto, declarou que os ideais que inspiraram a fundação da ONU estão ameaçados como nunca antes. Segundo o presidente brasileiro, o multilateralismo enfrenta uma nova encruzilhada, e a "autoridade da organização está em xeque", completou.

O autoritarismo se fortalece quando nos omitimos frente a arbitrariedades, quando a sociedade internacional vacila na defesa da paz, da soberania e do direito, as consequências são trágicas. Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades.

Defesa da soberania nacional

O presidente da República afirmou que não há justificativa para retaliações do governo Trump contra o Brasil.

Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis (...) Agressão contra o Poder Judiciário é inaceitável. (...) Seguiremos como país soberano e povo unido contra qualquer tipo de ameaça.

Logo após a fala foi aplaudido em meio ao discurso.

E continuou:

Seguiremos como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela. Democracias sólidas vão além do ritual eleitoral.

Judiciário independente

Na segunda parte da declaração, Lula abordou o processo judicial contra Jair Bolsonaro, mas sem citar o nome do ex-presidente. Lula defendeu a legalidade e a autonomia do sistema judiciário brasileiro. Ele destacou que o ex-presidente teve “amplo direito de defesa”, o que, segundo ele, valida a legitimidade do julgamento perante a lei.

— Há poucos dias e pela primeira vez em nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado democrático de direito. Foi investigado, indiciado e julgado e responsabilizado por seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas.

Guerra em Gaza

— Nada justifica o genocídio em Gaza — afirmou Lula ao comentar o conflito entre Israel e o Hamas.

— Em Gaza, a fome é usada como arma de guerra, e o deslocamento forçado de populações ocorre impunemente — criticou.

Lula também expressou solidariedade aos judeus que se opõem à incursão militar israelense.

Mujica e Papa Francisco, dois humanistas

Lula citou as mortes de Pepe Mujica e do papa Francisco. Segundo o presidente, ambos encarnaram os valores humanistas da Assembleia Geral da ONU e devem servir de exemplo para os líderes do futuro.

Precisamos de lideranças com clareza de visão que entendam que a ordem internacional não é um jogo de soma zero. O século 21 será cada vez mais multipolar. Para ser pacífico, não pode deixar de ser multilateral.